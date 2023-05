Le volume des échanges entre le Maroc et l’Allemagne s’est établi à 1,5 milliard d’euros au premier trimestre (T1-2023), soit une progression de 32,6% par rapport à la même période en 2022. L’Allemagne a importé en provenance du Maroc un montant de 691 millions d’euros de janvier à mars 2023, en augmentation de 36,1% sur la même période de 2022, fait savoir la Chambre allemande de commerce et d’industrie au Maroc (AHK) dans un communiqué, citant les dernières données du DIHK (Association des Chambres Allemandes de l’Industrie et du Commerce).

Au 1er trimestre 2023, le Maroc se classe au 52e rang des pays qui exportent le plus vers l’Allemagne, relève la même source. En parallèle, les exportations allemandes vers le Maroc ont également connu une hausse significative, atteignant un montant de 874 millions d’euros au cours du T1-2023, fait remarquer la même source, notant que cette croissance de 29,9% par rapport au T1-2022 positionne le Maroc à la 50e place des pays importateurs en provenance d’Allemagne.

Ces chiffres témoignent d' »une coopération économique dynamique et croissante entre les deux pays », affirme l’AHK, précisant que « le Maroc se positionne comme un partenaire commercial de premier plan pour l’Allemagne », offrant des opportunités de commerce et d’investissement « mutuellement bénéfiques ». Selon la directrice générale adjointe de l’AHK Maroc, Claudia Schmidt, citée dans le communiqué, les données commerciales du premier trimestre 2023 témoignent d' »une nette augmentation » par rapport à la même période en 2022. Et de soutenir : les exportations allemandes vers le Maroc ont connu une hausse de presque 30% et les importations allemandes en provenance du Maroc ont augmenté de 36,1% au T1-2023 par rapport au T1-2022. Également, les investissements directs allemands au Maroc ont augmenté de 25,7 % de 2020 à 2021 pour atteindre 1,5 million d’euros en 2021, a-t-elle précisé, ajoutant que le Maroc occupe en 2022 la 57e place des pays avec le plus gros volume d’échanges avec l’Allemagne. « Ces résultats encourageants ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement des relations commerciales entre le Maroc et l’Allemagne en 2023 », conclut le communiqué.

LNT avec Map

