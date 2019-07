PARTAGER marKoub.ma primée aux Maroc Web Awards

Lancée il y a deux ans, marKoub.ma est une plate-forme web qui permet aux voyageurs marocains de chercher, comparer et acheter en ligne leur tickets d’autocars de plus de 500 départs quotidiens avec le prix le moins cher.

La startup vient de gagner le prix de la meilleure application et site web lors de la 12ème édition des Maroc Web Awards, organisée dimanche 7 juillet et qui a connu plus de 1000 participants.

Un vote massif du public et un jury d’experts et célébrités web ont décerné à marKoub.ma et son fondateur Zouhir Droussi, le prestigieux sésame. Une reconnaissance du travail exceptionnel achevé par cette jeune startup.

Aujourd’hui le site web et l’application marKoub.ma sont utilisés par des milliers de voyageurs chaque jour pour consulter les horaires et prix des différentes sociétés de transport au Maroc et acheter leur ticket à petit prix.

LNT