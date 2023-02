Bank Al-Maghrib (BAM) a organisé lundi un appel d’offres relatif à une opération structurelle d’achat de bons du Trésor (BdT) sur le marché secondaire auprès des banques contreparties aux opérations de politique monétaire, conformément à la Décision du Wali No 80-W-20 et à la Lettre Circulaire No LC-BKAM-2020-8 relatives aux instruments de politique monétaire.

Les banques n’ont pas présenté de demandes pour cet appel d’offres, fait savoir BAM dans un communiqué, rappelant que l’encours global de ses opérations structurelles s’est maintenu à 16,8 milliards de dirhams.

Le prochain appel d’offres sera organisé le lundi 6 mars prochain, note la Banque centrale.

