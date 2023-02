En 2022, Renault Group Maroc maintient son leadership industriel et commercial, et ce malgré un contexte particulièrement marqué par les crises successives de l’approvisionnement et de la logistique, mais aussi par la hausse des matières premières et la crise du pouvoir d’achat des ménages, qui ont impacté l’ensemble de la filière automobile. Avec l’annonce de l’affectation à l’usine de Tanger de la fabrication d’un véhicule 100% électrique et la signature du partenariat avec Managem Group pour le sourcing en profondeur de matériaux stratégiques d’origine marocaine, Renault Group a franchi en 2022 un nouveau cap au Maroc en confortant davantage son rôle de locomotive de la filière automobile marocaine.

La production des deux usines de Renault Group au Maroc a connu une augmentation de 15,3% comparée à l’année précédente avec un total de 350 018 véhicules fabriqués. L’usine de Tanger a fabriqué 255 494 véhicules, soit une évolution de 11% par rapport à 2021. L’usine Renault de Casablanca, la SOMACA, a réalisé un nouveau record de production de 94 524 véhicules, soit une augmentation de la production de 20% par rapport à 2021. Côté exportations, Renault Group Maroc a exporté près de 86% de la production de ses deux usines. L’usine de Tanger a expédié près de 237 436 véhicules soit près de 93% de sa production, tandis que l’usine de Casablanca a exporté plus de 63 962, soit près de 68% de sa production.

Au total, ce sont 301 398 véhicules produits dans les usines de Tanger et Casablanca qui ont été exportés vers 71 destinations dans le monde. Les exportations du Groupe ont représenté en 2022 70% des exportations de véhicules du Royaume. Le pôle industriel marocain est un des piliers du dispositif industriel mondial de Renault Group, les véhicules « made in Morocco » représentant plus de 17% des ventes mondiales du Groupe en 2022.

L’année 2022 marque également le démarrage de l’industrialisation à l’usine de Tanger du véhicule 100% électrique : Mobilize DUO. Dédié à la mobilité partagée, compact et connecté, Mobilize DUO vise à intégrer 50% de matériaux recyclés dans sa fabrication et à être recyclable, en fin de vie, à 90%. L’introduction de DUO à l’usine de Tanger est portée par l’investissement d’une nouvelle ligne de montage qui intégrera le process propre à la spécificité d’un véhicule électrique et vient renforcer la confiance du Groupe dans la plateforme industrielle marocaine.

Les véhicules de la marque DACIA fabriqués dans les usines de Casablanca et de Tanger (Logan, Sandero Steway, Sandero Streetway) arborent désormais la nouvelle identité visuelle de la marque. Une première dans l’industrie automobile, cette nouvelle identité visuelle est déployée simultanément sur l’ensemble de la gamme Dacia et dans tous les sites de production de la marque dans le monde.

Pour rappel, le premier accord pour le développement de l’écosystème Renault conclut avec le Royaume en 2016 arrive à échéance fin 2023 et le Groupe est en ligne pour atteindre les objectifs de cette première phase. Déjà à fin 2021, le Groupe a réalisé un taux d’intégration locale de 64% hors mécanique et 1,3 milliards d’euros de sourcing.

2022 a été aussi l’occasion de revenir sur le chemin parcouru par la filière automobile marocaine. D’abord avec la célébration des 10 ans de l‘usine Renault Group de Tanger, catalyseur de la transformation de l’ensemble de la filière automobile marocaine et symbole du partenariat entre Le Royaume du Maroc et Renault Group. Une usine pionnière qui cumule aujourd’hui plus de 2 450 000 de véhicules produits en 10 ans

Marqué par la crise du pouvoir d’achat des ménages et les difficultés d’approvisionnement, le marché marocain accuse un recul de 8% par rapport à 2021. Renault Group Maroc a renforcé son leadership avec ses marques Dacia et Renault respectivement à la 1ère et la 2ème place du marché et cumulant un total de 65 287 véhicules vendus représentants 40,4 % de part de marché (+0,6% vs 2021). 6 modèles de Renault Group Maroc figurent dans le top 10 des meilleures ventes (1. Dacia Logan, 2. Dacia Sandero, 3. Renault Express, 4. Dacia Duster, 6. Renault Clio et 8. Dacia Lodgy) incluant l’ensemble des modèles « Made in Morocco » du Groupe…

