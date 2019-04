PARTAGER Marché auto : Sopriam continue sur sa lancée de début d’année

Sopriam, importateur et distributeur des marques Peugeot, Citroën et DS, continue son offensive et réalise une très belle performance au mois de mars avec une progression de 82% par rapport à mars 2018 dans un marché qui enregistre une progression exceptionnelle de 32,3%.

Sopriam se positionne toujours en tant que 2 ème importateur de véhicules au Maroc avec une PDM de 13,3% sur le marché des véhicules importés.

La marque Peugeot consolide sa troisième place sur le marché marocain en mars 2019, et maintient sa position sur le podium avec une part de marché de 9,8% sur le premier trimestre 2019.

Citroën double ses ventes par rapport à la même période de l’année dernière et termine le premier trimestre 2019 avec une PDM de 6,3%.

LNT avec CdP