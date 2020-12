S’il y a un secteur qui a été très impacté par la crise sanitaire liée à la Covid-19, c’est bel et bien l’automobile. En effet, 2020 aura été une année qui aura fortement chamboulée un marché qui connaissait, certes des hauts et des bas, mais dont l’ambiance était globalement positive. Ainsi, au terme des onze premiers mois de cette année, le marché des voitures neuves au Maroc est en repli de 26,41% avec 85.994 véhicules vendus. Les ventes de VUL sont en baisse de 13,81% comparées à la même période de l’année dernière. Il en ressort 10.769 immatriculations de VUL à fin septembre 2020 contre 12.494 après les neufs premiers mois de 2019. Du côté des VP, on compte 75.225 ventes à fin 2020 contre 104.369 à la même période une année auparavant, enregistrant un fléchissement de 27,92%. Selon les statistiques de l’Association des Importateurs de Véhicules Automobiles au Maroc (AIVAM), la marque Dacia, malgré une baisse des ventes de 19,64%, continue à dominer le marché avec une part de 31,73%, soit 31.050 immatriculations, suivie de Renault (11.686 unités écoulées, soit une part de 11,94%) et de Hyundai (7.423 unités, soit une part de marché 7,59%). A constater que durant novembre, un mois marqué par le Black Friday, les ventes de voitures neuves se sont chiffrées à 12.717 immatriculations, en régression de 4,45% par rapport au même mois de l’année 2019.

Dans une déclaration à la presse, Amine Cherkaoui, directeur général délégué de l’AIVAM, explique qu’après la baisse des ventes à fin novembre, «nous espérons réaliser un bon mois de décembre». Et de poursuivre qu’après une période de vaches maigres suite aux effets de la crise du Coronavirus, les concessionnaires automobiles tablent sur une hausse des ventes durant le mois de décembre, marqué par des remises et promotions importantes.

Il est aussi important de constater qu’à deux mois de la fin de cette année, le secteur enregistre un retour, certes timide, mais qui démontre qu’il est sur la voie de retrouver sa dynamique de croissance. Les derniers chiffres de l’Aivam font état d’une amélioration de 11,31% des ventes au mois de septembre 2020 avec 14.300 immatriculations au même mois contre 12.847 unités vendues en septembre de l’année dernière. Le segment des VUL affiche ainsi une hausse des ventes de 10,82% au neuvième mois de l’année 2020, soit 1.925 VUL écoulés sur cette période contre 1.737 en septembre 2019. Les ventes des VP sont en croissance de 11,39% au mois de septembre 2020 avec 12.375 immatriculations enregistrées durant ce mois contre 11.110 unités écoulées à la même période de l’année passée.

La première place du top 3 des ventes VP est, sans surprise, occupée par Dacia, avec une PDM de 34,56%. Elle est suivie en deuxième position de Renault qui a vendu 1.321 véhicules particuliers au mois de septembre 2020 contre 1.588 durant septembre 2019. La marque française est en baisse de 16,81%. Elle occupe une part de marché de 10,67%. En troisième place, on retrouve la marque coréenne Hyundai qui affiche une croissance de 42,03% au mois de septembre 2020 avec des ventes (VP) qui se comptent à 1.007 unités contre 709 à la même période de l’année dernière. Hyundai a une part de marché de 8,14%. Côté Premium, le trio allemand domine. Après un mois d’août qui a été marqué par la montée en puissance de la marque Land Rover, les allemandes reviennent pour occuper les devants. Les trois premières places du podium sont donc détenues respectivement par les trois firmes allemandes : Mercedes, Audi, BMW.

Comme on le voit donc, les prémisses de la reprise du marché dans sa globalité se confirme davantage. En cette fin d’année, les indicateurs viennent démontrer que les acteurs du secteur se veut déterminés de tourner la page 2020 : Multiplication d’offres, débarquement de nouveaux modèles, et produits et services. Bref, les concessionnaires ne ménagent aucun effort pour être à jour du redémarrage. Le tout pour le grand dam de celles et ceux en quête d’une offre auto bon marché.

Hassan Zaatit