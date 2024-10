Le Marathon International de Casablanca, événement emblématique qui attire chaque année des milliers de coureurs passionnés, marquera sa 15ème édition le dimanche 27 octobre 2024. Cet événement, placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, se distingue par son rôle central dans la célébration de l’âme et du patrimoine de la ville blanche.

Cette année, les autorités locales, en concertation avec la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme (FRMA), ont répondu aux suggestions des participants et des associations sportives en modifiant le lieu de départ. Ainsi, pour la première fois, le coup d’envoi sera donné depuis la Place Mohammed V, située devant la Wilaya de la Région Casablanca-Settat. Ce lieu, à la fois symbolique et stratégique, incarne l’autorité et l’organisation, deux valeurs essentielles pour assurer la sécurité et le bon déroulement de l’événement.

La Wilaya, monument emblématique de Casablanca, reflète l’histoire et l’architecture unique de la ville. Son choix comme point de départ du marathon renforce l’identité de cet événement, offrant aux participants une expérience à la fois sportive et culturelle. Les autorités locales voient en cette décision un geste fort, unissant les institutions et les citoyens autour d’un projet commun, celui de faire du marathon une véritable fierté locale.

En termes de logistique, la Place Mohammed V s’avère être un lieu pratique. Proche des lignes de tramway et d’un parking souterrain, elle offre un accès facilité aux coureurs et aux spectateurs. De plus, sa proximité avec le village marathon, lieu central des opérations, garantit une fluidité dans l’organisation.

Les autorités locales saluent l’implication de toutes les parties prenantes dans la réalisation de cet événement, affirmant leur ambition de renforcer la place du Marathon International de Casablanca comme un rendez-vous sportif majeur, tant au niveau local qu’international. Le choix de la Wilaya comme point de départ traduit ainsi la volonté de lier tradition, modernité et cohésion sociale, en célébrant ce grand rendez-vous sportif qui continue de grandir année après année.

LNT avec CdP

