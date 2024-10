La compagnie aérienne saoudienne Manasik Aviation a annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne directe reliant Rabat, au Maroc, à Jeddah et Médine en Arabie Saoudite. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du développement de l’entreprise au Maroc, visant à renforcer les liaisons aériennes entre les deux pays.

Présente au Maroc depuis décembre 2023, Manasik Aviation poursuit l’expansion de son réseau avec cette nouvelle liaison. Ce service direct entre la capitale marocaine et les villes saoudiennes répond à une demande croissante pour les vols directs, notamment en ce qui concerne les voyages d’affaires, le tourisme et les pèlerinages religieux.

La ligne Rabat-Jeddah/Médine vise à faciliter les déplacements entre les deux pays, en offrant une option de voyage direct pour les passagers. En plus de répondre aux besoins des pèlerins marocains, cette nouvelle liaison pourrait également contribuer au développement des échanges touristiques et économiques entre le Maroc et l’Arabie Saoudite.

Depuis son entrée sur le marché marocain, Manasik Aviation a lancé ses premiers vols entre Agadir et Médine. La compagnie poursuit désormais ses efforts pour renforcer la connectivité avec cette nouvelle ligne au départ de Rabat, marquant ainsi une étape supplémentaire dans son développement au Maroc.

LNT

