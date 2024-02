À la fin de l’année 2023, Managem a enregistré un chiffre d’affaires de 7,508 milliards de dirhams (MMDH), marquant une diminution de 22% par rapport à la période correspondante en 2022.

Cette diminution est principalement due à la chute des prix des métaux de base et du cobalt, avec une diminution de 24% pour le zinc et de 40% pour le cobalt, ainsi qu’à la baisse du chiffre d’affaires généré par l’or au Soudan en raison de l’arrêt des opérations depuis le 20 avril 2023 à cause des tensions politiques dans le pays. L’opérateur minier a indiqué dans un communiqué financier que la production devrait reprendre vers la fin de l’année.

La baisse est également attribuable à la diminution des volumes d’or vendus de la mine Tri-K en Guinée, due à des perturbations opérationnelles temporaires, et à la réduction de la production de cobalt de la mine de Bou-Azzer, décision prise pour préserver les ressources dans un contexte de baisse des prix du cobalt.

Les investissements effectués à la fin décembre 2023 ont atteint 2,753 MMDH, augmentant de 579 MDH par rapport à la fin de 2022. 47% de ces investissements ont été consacrés au lancement des travaux sur le projet cuprifère de Tizert, le projet aurifère de Boto, et les projets liés aux métaux nécessaires à la transition énergétique.

L’endettement net consolidé a été évalué à 7,588 MMDH, en augmentation de 3,241 MMDH par rapport à la fin de 2022, une hausse principalement due au paiement pour l’acquisition des actifs Bambouk.

Le groupe prévoit une baisse significative de ses résultats consolidés pour l’année 2023, par rapport à l’année précédente, en raison de la baisse des prix des métaux, en particulier le cobalt, ainsi que de la diminution de la production d’or de Tri-K en Guinée, comme le souligne le communiqué.

Pour le quatrième trimestre de 2023 uniquement, le chiffre d’affaires de Managem a été de 1,569 MMDH, par rapport à 2,269 MMDH au quatrième trimestre de 2022.

LNT