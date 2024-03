Managem a annoncé une baisse significative de son chiffre d’affaires pour l’année 2023, s’établissant à 7 508 millions de dirhams, soit une diminution de 22% par rapport à l’année précédente. Cette régression est principalement due à l’impact négatif de la baisse des cours des métaux tels que le cobalt (-40%), le zinc (-24%) et le cuivre (-8%), ainsi qu’à la diminution des volumes de vente de l’or, résultant de la suspension des activités au Soudan et des perturbations externes des opérations de la mine Tri-K en Guinée.

L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) a également enregistré un recul, atteignant 2 395 millions de dirhams, soit une baisse de 954 millions de dirhams, principalement en raison de la chute des cours des métaux de base et de la diminution des volumes de vente d’or. Cependant, ces impacts négatifs ont été partiellement atténués par l’amélioration des performances opérationnelles de la mine d’Imiter.

Le résultat d’exploitation s’est établi à 1 002 millions de dirhams, en baisse de 968 millions de dirhams par rapport à 2022, reflétant ainsi l’évolution de l’EBE. Le résultat financier a également diminué de 233 millions de dirhams en raison de l’augmentation de l’endettement et de l’écart de conversion lié à la baisse du dollar à la fin de l’année. Le résultat net part du groupe a chuté à 514 millions de dirhams, en recul de 1100 millions de dirhams, en raison des baisses du résultat d’exploitation et du résultat financier, ainsi que de la part dans les résultats des sociétés mises en équivalence, principalement LAMIKAL, due à la chute du cours du cobalt.

Prévisions ambitieuses pour l’avenir du secteur aurifère

Managem a dévoilé ses prévisions ambitieuses pour l’avenir du secteur aurifère, mettant en avant une stratégie de développement centrée sur l’expansion de ses activités internationales, notamment en Afrique de l’Ouest. La société prévoit également de renforcer son engagement dans le secteur de la transition énergétique et des activités vertes.

L’objectif principal de Managem est de consolider ses activités aurifères tout en étendant son portefeuille pour une meilleure valorisation monétaire, a souligné Imad Toumi, Président Directeur Général de Managem. Depuis la fin de l’année 2022, la société a progressé dans cette voie en réalisant l’acquisition de trois projets majeurs dans une zone particulièrement prolifique en développement aurifère.

Ces acquisitions comprennent le projet au Sénégal, actuellement en phase de construction, ainsi qu’un projet en Guinée, qui devrait également contribuer de manière significative à la production annuelle. Ces projets ajoutent une nouvelle dimension à la capacité de production prévue par Managem jusqu’en 2030, offrant ainsi une visibilité claire sur les années à venir.

En parallèle, Managem poursuit ses efforts de développement au Soudan et au Gabon, avec pour objectif de devenir un acteur régional majeur dans le secteur aurifère en Afrique. La société vise une capacité de production symbolique de 500 000 onces à long terme, ce qui la positionnerait parmi les principaux acteurs africains du secteur.

Cette feuille de route ambitieuse repose sur un portefeuille d’actifs solides et diversifiés, ainsi que sur un engagement continu envers l’excellence opérationnelle et le développement durable, affirme le M. Toumi. Et de préciser que Managem reste confiant dans sa capacité à réaliser ces objectifs, tout en reconnaissant les défis potentiels liés aux conditions macroéconomiques et géopolitiques.

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’assemblée générale ordinaire la distribution d’un dividende de 30 dirhams par action au titre de l’exercice 2023, démontrant ainsi la confiance de l’entreprise dans ses perspectives futures.

Asmaa Loudni

