MAECI : Envoi d'une aide humanitaire d'urgence aux victimes du cyclone Idai au Mozambique

Le Royaume du Maroc a envoyé une aide humanitaire d’urgence aux victimes du cyclone Idai, qui a frappé la République du Mozambique, les 14 et 15 mars 2019, causant d’importantes pertes humaines et matérielles, a indiqué le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI).

L’acheminement de cette aide humanitaire de 39 tonnes, comprenant notamment des tentes, des couvertures et des denrées alimentaires de première nécessité, est assuré par les Forces Armées Royales, a précisé le MAECI dans un communiqué.

Cette action fait suite à l’appel à l’aide internationale lancé par les autorités mozambicaines. Elle exprime la solidarité permanente du Royaume du Maroc avec les populations de ce pays africain endeuillé par une catastrophe naturelle particulièrement sévère, a conclu le ministère.

LNT avec MAP