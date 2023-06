Un nouvel acteur dans la distribution automobile est arrivé sur le marché avec la création de M-AUTOMOTIV. Cette entreprise est née de l’acquisition par Cap Holding des activités de distribution du groupe Renault au Maroc. Son objectif est de devenir le leader national et continental dans la vente de véhicules neufs, les services après-vente et le commerce de véhicules d’occasion.

Dans le cadre du plan Renaulution, Renault Group a entrepris une réduction globale de ses opérations de distribution en les confiant à des acteurs spécialisés. Ainsi, la filiale commerciale de Renault Group au Maroc, Renault Commerce Maroc, se concentrera sur le développement des produits et des services du groupe dans le Royaume.

M-AUTOMOTIV a pris en charge le réseau de succursales qui appartenait précédemment à Renault Commerce Maroc. Ce réseau contribuera à hauteur de 30% du volume total des ventes de Renault Group au Maroc et réalise déjà un chiffre d’affaires annuel de 3,5 milliards de dirhams.

En tant que leader du marché automobile du Grand Casablanca, qui représente près de 40% du marché national, M-AUTOMOTIV vise à commercialiser 20 000 véhicules par an.

Pour mener à bien cette opération, Cap Holding s’est associé à HS Gestion, dont le principal actionnaire est M. Souhail Houmaini, concessionnaire du groupe Renault et expert automobile chevronné avec plus de 15 années d’expérience dans le secteur au Maroc et en Europe. M. Houmaini assumera le poste de directeur général de M-AUTOMOTIV.

Doté d’un réseau de distribution composé de 15 points de vente à travers le Maroc et employant 400 collaborateurs, M-AUTOMOTIV offre à ses clients une large gamme de services et de solutions innovantes, axées sur la qualité, l’expérience client et l’agilité.

En outre, l’entreprise vise une croissance à la fois nationale et régionale, et à moyen terme, elle prévoit de s’étendre vers le marché africain grâce aux synergies et aux mutualisations inhérentes à son modèle économique.

