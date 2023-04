Dans le cadre de son engagement sociétal, notamment en faveur de la solidarité de proximité, et à l’occasion du mois sacré de Ramadan, la Fondation Lydec organise la 11ème édition de l’opération « Ramadan Attadamoun ».

En coordination avec les autorités locales et avec la participation de nombreuses associations, la Fondation Lydec et les Directions Préfectorales de Lydec procèdent à la distribution de plus de 3.800 paniers et bons d’achats de produits alimentaires de première nécessité au profit des familles démunies du Grand Casablanca.

Dans le détail, 2.650 paniers et 1.175 bons d’achats de produits alimentaires sont remis aux personnes en difficulté, grâce à la collaboration d’une quinzaine d’associations dont la Banque Alimentaire, l’association Espace Point de Départ (ESPOD), l’association Bab Rayan et l’Association Al Amal pour les Enfants aux Besoins Spécifiques Mentaux (AAEBSM)…

C’est ainsi que la Fondation Lydec en partenariat avec la Banque Alimentaire a remis, le 3 avril, un don, d’une tonne de denrées alimentaires, au profit de 200 pensionnaires de Dar Taliba de Ben M’sick-Sidi Othmane. A cette occasion, Jean-Pascal Darriet, Président de la Fondation Lydec, a déclaré : « Nous organisons aujourd’hui la 11ème édition de l’opération Ramadan Attadamoun et c’est une occasion pour nous d’apporter du soutien à ceux qui en ont besoin, notamment durant ce mois sacré où la solidarité doit primer et où on doit plus particulièrement penser aux autres. C’est une façon pour Lydec de l’exprimer, à travers sa fondation et en partenariat avec le tissu associatif qui fait un travail remarquable, au-delà des services d’eau et d’électricité qu’elle apporte aux habitants ».

LNT avec CdP

