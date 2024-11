Le Lycée Français International Louis-Massignon de Bouskoura a organisé, le 21 novembre 2024, son événement sportif annuel, le Mass’cross, réunissant plus de 1 600 participants dans la forêt de Bouskoura.

Une mobilisation record

Le Mass’cross 2024 a rassemblé 1 225 collégiens et 309 lycéens, rejoints par 78 élèves volontaires des classes de première et terminale, 8 professeurs et 10 parents d’élèves qui ont participé à la course mixte. Encadrés par 12 professeurs d’EPS et 45 élèves organisateurs, les participants ont pris part à quatre parcours adaptés par niveau, couvrant des distances de 2,4 km à 4,5 km.

Les performances remarquables des coureurs, comme un temps de 9’59″20 enregistré chez les filles de 5ᵉ, témoignent de l’engagement des participants. Les meilleurs d’entre eux sont désormais sélectionnés pour le cross national UNSS, qui se tiendra le 11 décembre 2024 et sera également organisé par le Lycée Louis-Massignon.

Cet événement, placé sous des conditions météorologiques idéales avec 23°C et un vent léger, a également mis en lumière l’engagement des élèves organisateurs. Parmi eux, 15 avaient reçu une formation aux premiers secours, démontrant leur contribution active à la réussite et à la sécurité de cette manifestation. « Ce cross incarne parfaitement nos valeurs d’inclusion, de dépassement de soi et de solidarité, » a souligné Pascal Roques, proviseur du lycée. « Voir élèves, professeurs et parents courir ensemble illustre l’esprit de notre communauté scolaire. »

Le Mass’cross 2024 a bénéficié d’un soutien logistique et sécuritaire conséquent grâce à l’appui des autorités locales marocaines. La forêt de Bouskoura a été mise à disposition exclusive pour l’événement, accompagnée d’une fermeture temporaire du parking adjacent (P2). Un dispositif de sécurité complet, incluant une unité médicale mobile, des forces auxiliaires et des gendarmes cavaliers, a permis de garantir le confort et la sécurité des participants.

