Accor et LVMH ont annoncé un partenariat stratégique visant à accélérer le développement d’Orient Express, une marque emblématique associée à des expériences de voyage exclusives depuis plus d’un siècle.

Depuis son premier voyage en train en 1883, Orient Express a offert à ses clients une expérience de voyage raffinée et unique. La marque est reconnue pour son élégance et son caractère audacieux, incarnant un art de vivre exceptionnel.

Après son acquisition par Accor en 2022, Orient Express a entrepris de nouveaux projets de trains, hôtels et voiliers. Ces initiatives visent à maintenir le positionnement haut de gamme de la marque dans le secteur du voyage. Parmi les projets à venir, la renaissance d’un train historique et le lancement du premier voilier Orient Express en 2026 sont particulièrement notables. Orient Express prévoit également l’ouverture de ses premiers hôtels à Rome et Venise, et continue de développer ses destinations à travers le monde.

Selon les accords signés, LVMH investira stratégiquement dans la marque Orient Express, y compris dans les futurs hôtels et trains, ainsi que dans l’entité propriétaire des deux voiliers. Le premier voilier est actuellement en construction aux Chantiers de l’Atlantique, et les deux groupes chercheront ensemble un troisième partenaire pour cette nouvelle activité.

En rejoignant ce partenariat, LVMH apporte son expertise en produits et services de haute qualité, illustrée notamment dans le secteur du voyage par le train Venise Simplon-Orient-Express et cinq autres trains exploités par Belmond. Cette collaboration vise à refléter l’excellence opérationnelle et la créativité de LVMH dans le domaine de l’hospitalité.

Accor, dans sa division Luxe et Lifestyle, réunit une collection de maisons de luxe avec un héritage centenaire dans l’hôtellerie et la haute gastronomie. Des marques comme Raffles, Fairmont et Potel & Chabot permettent de réinventer l’expérience des clients en quête d’excellence et de singularité, un objectif central du projet Orient Express.

Bernard Arnault, Président-directeur général du Groupe LVMH, a déclaré : « Orient Express incarne l’aventure et l’élégance depuis ses origines. Son nom fait désormais partie de notre patrimoine culturel et reste une source d’inspiration pour les plus grands artistes. Nous sommes très heureux de nous associer avec Accor pour accélérer le renouveau de cet emblème du voyage. »

Sébastien Bazin, Président-directeur général du Groupe Accor, a ajouté : « Depuis sa création il y a 140 ans, Orient Express est une légende qui, tout en puisant dans ses racines, se tourne vers l’avenir. Avec LVMH, nous ouvrons un nouveau chapitre de cette aventure, avec l’ambition d’explorer de nouveaux horizons et de continuer à repousser les frontières de cette Maison légendaire. »