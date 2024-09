Le Maroc et l’ONUCT ont conclu leur premier Dialogue stratégique de haut niveau, jeudi à New York, avec une série de résultats concrets visant à renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme en Afrique.

Ce dialogue a permis de réaffirmer les engagements mutuels des deux parties et de définir des priorités stratégiques pour les années à venir.

Le Maroc et l’ONUCT ont convenu d’institutionnaliser ce dialogue stratégique annuel, assurant ainsi un suivi régulier des initiatives communes et une évaluation continue des besoins des États africains en matière de sécurité. Cette décision reflète l’importance accordée par les deux parties à une coopération à long terme pour la stabilité régionale.

Les discussions ont également mis en avant le rôle central du Bureau de Programme de l’ONUCT à Rabat, qui continuera de dispenser des formations spécialisées aux forces de sécurité africaines, grâce au soutien multidimensionnel octroyé par le Maroc au Bureau. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à l’impact de ce Bureau sur le renforcement des capacités en Afrique et se sont engagées à élargir son champ d’action.

Un autre résultat clé de ce dialogue a été l’accord sur l’organisation de deux conférences importantes: la première portera sur la sécurité maritime et la lutte contre le terrorisme le long de la côte atlantique africaine, prévue en décembre 2024. Cet événement s’inscrit dans le cadre du Processus des États atlantiques africains, une initiative visionnaire lancée par le Maroc, visant à promouvoir une coopération renforcée entre les pays riverains de l’Atlantique sur les questions de sécurité maritime.

Le deuxième évènement est le Forum des bénéficiaires de l’assistance technique, qui se tiendra en novembre prochain à Rabat. Il réunira les bénéficiaires et les bailleurs de fonds pour évaluer l’efficacité des programmes d’assistance et renforcer la coopération technique en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Le choix de Rabat comme hôte de cet événement témoigne une nouvelle fois du rôle central du Maroc dans la promotion de la sécurité et la stabilité régionale et de son engagement à mobiliser les ressources et les expertises nécessaires pour soutenir les efforts collectifs en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique.

LNT avec MAP

Partagez cet article :