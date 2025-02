La mise en échec, mercredi, d’un plan terroriste d’une extrême gravité visant le Maroc, témoigne à nouveau de l’efficacité de la stratégie antiterroriste « solide » du Royaume, a indiqué l’expert américain, Ido Levy.

“Le Maroc a, une fois de plus, démontré sa capacité à démanteler les cellules terroristes dans le pays et à déjouer leurs complots avant qu’ils ne se matérialisent”, a relevé ce chercheur associé au Washington Institute for Near East Policy, dans une déclaration à la MAP.

Il a souligné que des opérations antiterroristes d’envergure, comme celle que viennent de mener les services de sécurité marocains contre les projets funestes de Daech, “continueront de constituer un élément important de tout effort concerté visant à affaiblir ce groupe terroriste en Afrique”.

L’analyste américain a, dans ce cadre, mis en avant le caractère “crucial” de la coopération pour obtenir des “gains stratégiques” dans la lutte contre les organisations terroristes dans le continent.

Évoquant les relations de coopération entre Rabat et Washington en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, il a qualifié le Royaume de “membre clé” de la coalition mondiale anti-Daech.

Et l’analyste de souligner l’importance de coordonner les efforts multilatéraux pour répondre, avec la même efficacité, aux menaces terroristes dans l’ensemble de l’Afrique.

LNT avec Map

