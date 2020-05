PARTAGER L’UNTM demande une loi sur les syndicats

L’Union nationale du travail au Maroc (UNTM) a appelé vendredi à rationaliser l’action syndicale à travers la promulgation d’une loi sur les syndicats. Dans une allocution retransmise en direct via la page officielle du syndicat sur les réseaux sociaux, à l’occasion de la Fête du Travail (1er mai), en raison de l’interdiction des rassemblements publics en vertu de l’état d’urgence sanitaire, le secrétaire général du syndicat Abdelilah El Halouti, a insisté sur la nécessité de préserver les droits, de promouvoir et d’élargir les libertés publiques, y compris les libertés syndicales, et de contribuer à garantir aux travailleurs marocains le droit à un niveau de vie décent. M. El Halouti a aussi appelé à œuvrer à l’institutionnalisation du dialogue social par la mise en place d’un cadre juridique qui conduirait à des véritables négociations collectives dans divers secteurs et niveaux, et qui garantirait un « véritable dialogue » sur un ensemble de questions catégorielles et sectorielles.

Le responsable syndical a également appelé à « accélérer l’élaboration des statuts justes et équitables pour les différentes catégories sociales qui en sont exclues, avec une révision du système des salaires et l’amélioration du pouvoir d’achat en faveur de l’ensemble des salariés à travers l’amélioration du revenu des retraités, l’allégement fiscal et l’instauration d’un niveau minimum de salaire identique à tous les secteurs de production. De son côté, le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), Saad Dine El Otmani, a indiqué que la célébration du 1er mai intervient cette année dans « un contexte marqué par la difficulté, le défi et la douleur » dans la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19). M. El Otmani a également souligné que, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, le Royaume est parvenu à une mobilisation nationale inédite qui s’est manifestée à travers les différentes phases de gestion de la pandémie, ajoutant qu’à ce stade, le Maroc a réussi à prendre une série de mesures proactives et prospectives. Après avoir souligné les initiatives royales pionnières prises dans les domaines sanitaire et social, M. El Otmani exprimé ses remerciements à tous les travailleurs dans les divers domaines qui ont contribué avec un haut sens de patriotisme et d’humanité à la lutte contre cette pandémie.

Par ailleurs, l’UNTM a appelé, dans un appel à l’occasion du 1er mai, à renforcer la protection préventive des travailleurs, des employés et des usagers en assurant des procédures de sécurité et de santé et en mettant à leur disposition des instruments de mesure de température au niveau des points d’accès. Saluant les mesures prises par le gouvernement pour accompagner la pandémie du Coronavirus, le syndicat a appelé à la poursuite de l’intérêt porté envers les catégories sociales vulnérables et réitéré sa position de « soutien aux travailleurs marocains à travers le suivi de leurs conditions socio-professionnelles et l’accompagnement de la mise en œuvre des procédures gouvernementales prises par le Comité de veille économique.

Pour sa part, la responsable de l’action des femmes au syndicat a souligné que « malgré les circonstances exceptionnelles imposées par cette épidémie, la communication entre le syndicat et l’ensemble des travailleurs, y compris les femmes, se poursuit, en faveur de la défense des droits légitimes », considérant que le 1er Mai comme une occasion pour rendre hommage à toutes les femmes travailleuses.

LNT avec MAP