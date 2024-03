L’Université Euromed de Fès et l’Agence Française de Développement annoncent le lancement de Tech4Farmers, un programme d’accompagnement destiné aux innovateurs dans le domaine des technologies agricoles (AgriTech). Ce programme a été officiellement lancé lors d’une conférence à l’Université Euromed de Fès le 7 mars, avec pour but de soutenir le développement et la commercialisation de solutions AgriTech adaptées aux besoins de l’agriculture au Maroc, et en particulier dans la région de Fès-Meknès.

Tech4Farmers est intégré à un projet plus large visant à établir un Centre Régional d’Innovation et d’Entrepreneuriat dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire à Fès-Meknès. Ce projet bénéficie du soutien de l’UEMF, de l’AFD, du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, du Pôle Digital de l’Agriculture, ainsi que d’un consortium de partenaires.

Le programme offre un incubateur de 12 mois, mis en œuvre avec l’aide de partenaires tels qu’IMPACT Lab et BearingPoint, pour accélérer le développement de startups AgriTech. Les participants pourront peaufiner leurs prototypes, élaborer leurs plans d’affaires et stratégies de lancement. Ils recevront des formations, du coaching, un accès à des laboratoires et équipements, ainsi qu’un soutien financier allant jusqu’à 100 000 dirhams pour leurs besoins en matériel et expertise.

Les projets sélectionnés auront également l’occasion de collaborer avec des entreprises agricoles locales, permettant une immersion dans le marché réel et une validation de la pertinence de leurs offres. L’objectif de Tech4Farmers est de faciliter l’adoption de technologies innovantes par les agriculteurs de la région.

Florent Sassatelli de l’AFD a souligné l’importance de ce programme pour la création d’un écosystème économique intégré, promouvant une agriculture marocaine résiliente, compétitive et durable.

Pour participer, les projets doivent cibler le marché marocain avec un prototype initial et répondre à des thématiques spécifiques. Les candidatures sont évaluées sur plusieurs critères, dont l’innovation, la maturité du prototype et le potentiel de croissance de l’entreprise. Vingt projets seront choisis pour cette première cohorte, avec une date limite de soumission fixée au 7 avril 2024.

Pour plus d’informations, visitez le site impactlab.africa/tech4farmers.

LNT

