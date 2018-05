PARTAGER L’Université de Fès représentée à un événement majeur du design à Milan

Le SaloneSatellite 2018, qui s’est déroulé du 17 au 22 avril à Milan, a connu la participation de 7 jeunes étudiants de l’Université Privée de Fès. Ces derniers ont été parrainés par le designer marocain Hicham Lahlou, qui a pris part à cette compétition en tant que commissaire. Retour sur cette participation marocaine.

La Nouvelle Tribune : Sur la base de quels critères votre université a-t-elle été choisie?

Dr. Ahmed Laaroussid (directeur de l’Ecole Supérieure des Métiers de l’Architecture et du Bâtiment au sein de l’Université Privée de Fès) :

L’université Privée de Fès a été l’une des rares universités et écoles africaines à être sélectionnée pour le Salone Satellite 2018, considéré comme la plus grande plateforme de design au monde, et qui contribue depuis plus de 20 ans à lancer les plus grands noms et designers du monde. Cette sélection a été effectuée collégialement par le comité italien d’organisation du SaloneSatellite 2018, composé de designers et d’architectes internationaux ainsi que de personnalités influentes dans le monde du design. Ce comité a été chapeauté par la fondatrice du SaloneSatellite, Marva Griffin.

Comment s’est faite la sélection des 7 participants ?

Dès l’annonce de la sélection de notre université pour participer au SaloneSatellite 2018, un projet pédagogique vertical à la filière design a été créé et rattaché à cet événement. Un programme pédagogique ainsi que des délais et des phases ont été établis.

Deux phases de sélection des projets ont été définies :

La phase 1 a consisté à présélectionner les projets sur la base d’esquisses et concepts à développer. Cette phase a vu la participation de 34 étudiants avec une quarantaine de projets.

La phase 2 a consisté à accompagner les étudiants présélectionnés pour faire aboutir le maximum de projets issus de la phase 1. Ainsi, des séances de travail ont été réalisées avec tous les étudiants engagés dans ce projet, et un rendu intermédiaire a permis de sélectionner les 13 projets appartenant à 7 étudiants, et qui allaient représenter l’UPF au SaloneSatellite 2018.

Durant cette phase, des workshops ont été programmés avec le designer Hicham Lahlou, dont les conseils et orientations ont été déterminants pour l’aboutissement de certains travaux. Ce mentorat apporté par Hicham Lahlou à la filière design, dont l’Université Privée de Fès est pionnière dans la ville, vise à créer des ponts entre l’artisan et le designer.

Enfin, la disponibilité d’un FABLAB au sein de notre université a été un grand atout pour valider ou modifier le concept de chaque projet.

Questions aux étudiants participants

Comment s’est déroulé le travail avec les artisans? Avez-vous eu des difficultés à leur transmettre vos idées?

L’étape de réalisation est celle qui a nécessité le plus de temps et d’investissement de notre part. Elle nous a également permis d’apprendre à piloter des équipes d’artisans, gérer les délais et réagir aux imprévus. Il est à souligner que les artisans de la médina ont été un grand atout dans la réalisation de nos produits. Ils se sont impliqués à tous les stades de transformation et de réalisation de nos projets et n’ont pas été avares de conseil et d’astuces, ce qui est un bon présage pour la pérennité de ces métiers ancestraux.

De plus, nos projets ont été l’occasion de mêler artisanat et innovation et de challenger certains artisans, leur permettant ainsi de générer de nouvelles opportunités de business et de développement économique de leurs activités.

Comment se sont déroulés les workshops animés par Hicham Lahlou? Ont-ils été bénéfiques pour vous?

Lors des workshops, Hicham Lahlou nous a apporté tout son savoir-faire international et ses conseils avisés pour que nos produits soient éditables et à la hauteur de cet événement.

Il a ainsi coaché chacun de nous pour faire aboutir chacun de nos produits et pour bien les positionner. Ainsi et au-delà du produit designé, chacun de nous a dû s’interroger sur la manière de bien « vendre » sa création.

Ce mentorat apporté par Hicham Lahlou nous honore et nous fait gagner des années dans notre parcours professionnel.

Comment vous avez vécu votre participation à cet événement mondial?

La participation à ce grand événement du design mondial a été une belle opportunité et une riche expérience pour nous. Nous avons baigné dans le monde du design international pendant six jours. Ceci nous a permis de prendre conscience du fait que nous sommes un petit poisson dans un océan de design avec ses plénitudes et ses tempêtes. Ainsi, dès le premier jour nous avons compris que le SaloneSatellite est avant tout un espace de réseautage et qui pourrait se transformer en une rampe de lancement pour nous jeunes designers. Nous avons donc essayé d’en profiter pour constituer notre carnet d’adresse et d’être attentif à toute opportunité d’édition. En ce sens notre mentor, Hicham Lahlou, nous a apporté beaucoup avec ses conseils et ses orientations pour éviter les pièges des novices.

En définitif, chaque événement de cette ampleur a ses hauts et ses bas, mais nous avons la chance de pouvoir dire que c’était surtout des hauts. A nous maintenant de capitaliser sur cette expérience pour aller plus haut.

Qu’est ce que cette expérience a changé dans votre vision du design?

Ce projet commando a été pour nous une bonne expérience riche en apprentissage et en découverte. Il nous a permis de toucher du doigt complexité du processus de réalisation d’un meuble, depuis son esquisse jusqu’à son packaging et à sa mise en scène.

Au-delà du travail sur le produit réalisé lui-même, toute la difficulté pour nous a été de mesurer l’étendue et tous les tenants et aboutissants d’un meuble complet et éditable.

Cette expérience a été pour nous l’occasion de mettre en évidence et d’expérimenter, en un temps record tout le processus de production d’un meuble et de s’interroger dessus.

Enfin, certains problèmes et difficultés rencontrés représentent pour nous un début à toutes les frustrations et les déceptions que nous pourrons ressentir en tant que jeunes designers.

Propos recueillis par

Asmaâ Loudni