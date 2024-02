Le mardi 6 février à Rabat a marqué le lancement du Programme d’Appui Stratégique à la Société Civile par l’Union Européenne, en présence de l’Ambassadrice de l’Union Européenne au Maroc, Mme Patricia Llombart Cussac, accompagnée des Ambassadeurs et représentants d’États membres de l’Union. Ce programme, fort d’un budget de 100 millions de dirhams sur quatre ans, incarne la volonté partagée du Maroc et de l’UE, formalisée dans une déclaration conjointe de 2019, de reconnaître et d’encourager le rôle central de la société civile dans l’évolution sociale du royaume. Il tire son inspiration de la Constitution de 2011 qui positionne la société civile comme pilier fondamental dans l’élaboration, l’exécution, et l’évaluation des politiques et programmes publics, et s’aligne sur les priorités définies dans la feuille de route 2021-2027 pour l’engagement de l’UE envers la société civile, visant à fournir un soutien plus ciblé et stratégique pour le renforcement structurel et stratégique des acteurs de la société civile.

L’objectif principal de ce programme est d’encourager une gouvernance plus participative et inclusive, en intensifiant l’engagement des Organisations de la Société Civile dans tous les processus de politique publique. De manière spécifique, le programme soutient l’action d’associations marocaines dans divers domaines tels que la promotion et la protection des droits des personnes en situation de handicap, la protection de l’enfance, les droits des femmes, l’accès à la justice, la gouvernance, ainsi que la protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques.

Mme Llombart Cussac, lors du lancement, a souligné l’importance de la société civile comme acteur clé dans le développement harmonieux de la société marocaine, jouant un rôle crucial dans la convergence des valeurs partagées entre l’UE et le Maroc. Elle a mis en exergue le choix stratégique des thèmes du programme, reflétant à la fois les priorités communes et les défis à relever par toutes les parties impliquées, y compris les Organisations de la Société Civile.

Durant cet événement, vingt conventions de subventions ont été signées avec des Organisations de la Société Civile marocaines sélectionnées à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt. La cérémonie a également permis de présenter les résultats d’un Diagnostic Participatif de la Société Civile effectué par la composante du Programme « AMUSSU », qui a accompli une cartographie des organisations et réseaux œuvrant dans les domaines de la bonne gouvernance et de la protection de l’environnement, identifié les besoins des acteurs de la société civile et conçu des plans de formation adaptés, tout en formulant des recommandations pour un soutien sur mesure aux acteurs ciblés par le programme.

Le Programme d’Appui Stratégique à la Société Civile vise spécifiquement à améliorer les structures organisationnelles et de gouvernance de la société civile, à renforcer le dialogue entre la société civile et les autorités publiques et à promouvoir l’implication de la société civile dans la gouvernance publique. De plus, il ambitionne de renforcer les capacités des acteurs stratégiques dans les domaines prioritaires de coopération Maroc-UE. Ce programme se structure autour de trois composantes principales : le programme « DIALOGUE », piloté par un consortium d’organisations de la société civile axé sur des secteurs clés ; le programme « AMUSSU », porté par l’Association Migration et Développement, visant à soutenir le dialogue constructif entre la société civile et les pouvoirs publics ; et une Assistance technique dédiée au renforcement des capacités des Organisations de la Société Civile partenaires de l’UE, facilitant ainsi le dialogue et la collaboration entre divers acteurs pour relever les défis concrets liés à la gouvernance sectorielle.

