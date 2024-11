À l’occasion de la visite d’État du Président Emmanuel Macron au Maroc, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le réseau OSUI – mlfmonde ont officialisé une convention-cadre de partenariat pour impulser un nouvel élan à la formation des enseignants au Maroc et en Afrique. Cette initiative, signée par le Président de l’UM6P, Hicham EL HABTI, et les représentants de l’OSUI, Christian Masset et Jean-Marc Merriaux, vise à moderniser les métiers de l’éducation et à proposer des solutions innovantes pour le développement professionnel des enseignants.

Une coopération pour répondre aux défis éducatifs

Ce partenariat franco-marocain ambitionne de créer une plateforme dédiée aux sciences de l’éducation, fondée sur des approches pédagogiques innovantes et en phase avec les enjeux actuels et futurs. Les deux institutions se sont engagées à renforcer la capacité des enseignants à relever les défis de l’éducation contemporaine en structurant cette collaboration autour de six axes majeurs :

Développement de formations initiales et continues dans les métiers de l’éducation. Mise en place d’un système de certification pour la validation des acquis professionnels. Promotion de la recherche en sciences de l’éducation, intégrant le digital et l’intelligence artificielle. Partage des expertises en ingénierie de formation et accompagnement des formateurs. Développement de mécanismes de financement pour soutenir les projets communs. Création de partenariats internationaux pour renforcer l’expertise pédagogique.

Une initiative pour renforcer la pédagogie en Afrique

Ce projet s’inscrit dans un cadre de coopération durable entre le Maroc et la France dans le domaine éducatif. L’UM6P, reconnue pour son approche novatrice à travers son Institut des Sciences de l’Éducation (ISE), apporte son expertise pour concevoir des solutions pédagogiques adaptées aux défis actuels. L’OSUI, en tant que membre du réseau mlfmonde, s’investit dans l’accompagnement éducatif au Maroc et à l’international, offrant un cadre d’excellence pour l’éducation et favorisant des échanges académiques enrichissants.

