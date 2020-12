L’UM6P et le CRI-MS accompagnent le développement du tissu entrepreneurial régional

–L’Université Mohammed VI Polytechnique et le Centre régional de l’Investissement de Marrakech-Safi ont signé une convention de partenariat pour le renforcement de leur collaboration en faveur du développement économique de la région, ainsi que l’accompagnement de son tissu entrepreneurial.

La convention a été signée par Hicham El Habti, Président de l’UM6P et par Yassine Mseffer, directeur général du CRI Marrakech-Safi, en présence du Gouverneur de la Province Rhamna Aziz Bouignane. Elle apporte ainsi un cadre institutionnel de collaboration entre l’UM6P et le CRI Marrakech-Safi.

L’UM6P et le CRI-MS ambitionnent, à travers la signature de cette convention, d’apporter des réponses et solutions concrètes à plusieurs problématiques telles que l’entrepreneuriat des jeunes, la data, la gouvernance, l’employabilité et le développement économique.

Cette cérémonie a été également l’occasion de présenter la vision de StartGate qui se veut comme un hub dédié à l’accueil des différents programmes d’incubation et d’accélération permettant l’instauration d’un environnement complet pour les start-ups, ainsi que la présentation de trois projets entrepreneuriaux innovants.

Compte tenu des synergies possibles entre le CRI Marrakech – Safi d’un côté, qui est un établissement chargé de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de développement, d’incitation, de promotion, d’attraction des investissement et d’accompagnement des entreprises, et l’UM6P de l’autre côté, qui a pour vocation la promotion de la recherche et l’innovation au service du développement, le partenariat entre les deux structures représente la consécration de la volonté de leurs dirigeants de concilier entre la science et l’entreprise dans un contexte en perpétuelle évolution et mutation.

