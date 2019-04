PARTAGER L’UE renforce son action en faveur du secteur privé au Maroc

Lors de la Fête de l’Europe, la Délégation de l’Union européenne au Maroc et la Banque européenne d’investissement (BEI) qui est la banque de l’Union européenne ont annoncé le renforcement de leur action en faveur du secteur privé afin de mieux répondre aux besoins de financement et de développement des entreprises marocaines. La BEI a signé lors de cet évènement un protocole d’accord avec l’AMICA (Association Marocaine pour l’Industrie et la Construction de l’Automobile).

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) et la Délégation de l’Union européenne au Maroc en coopération avec EuroCham Maroc célèbrent la fête de l’Europe, ce 24 avril 2019, à l’hôtel le Casablanca, à Casablanca, en présence de Madame Claudia Wiedey, Ambassadeur de l’UE au Maroc, de Madame Anna Barone, représentante de la BEI au Maroc, de Monsieur Mazen Sowan, Président d’EuroCham Maroc pour l’année 2019, des Présidents des 8 Chambres de commerce et d’industrie membres d’EuroCham Maroc ainsi que de nombreuses personnalités du monde économique et diplomatique.

La fête de l’Europe intervient cette année à un moment très important dans les relations entre le Maroc et l’Union européenne : la venue au Maroc, les 16 et 17 janvier derniers, de Madame Federica Mogherini, Haute Représentante de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-Présidente de la Commission européenne, et son entretien avec Sa Majesté Mohammed VI ont marqué la relance du partenariat entre le Maroc et l’UE. La volonté est maintenant de hisser les relations à un niveau encore plus élevé d’ambition partagée dans tous les domaines d’intérêt commun, parmi lesquels figurent l’économie, le commerce et l’investissement, le développement du secteur privé.

Madame Claudia Wiedey a déclaré à cette occasion : « Au nom de l’Union européenne, je suis particulièrement heureuse de célébrer la fête de l’Europe avec le secteur privé européen et marocain. Vous êtes au cœur de la relation entre l’Union européenne et le Maroc. Nous avons besoin de travailler main dans la main, Union européenne, BEI, EuroCham Maroc, pour faire en sorte que la relance du partenariat entre le Maroc et l’Union européenne soit porteuse d’encore plus de prospérité partagée. Beaucoup de projets, programmes et outils de financement sont déjà en place, mais nous devons être encore plus ambitieux. Nous sommes à votre disposition, mais aussi à votre écoute ».

« La BEI est plus que jamais mobilisée pour soutenir le développement et la compétitivité des entreprises au Maroc » a déclaré Madame Anna Barone, représentante de la BEI au Maroc. Et d’ajouter : « En célébrant cette Fête de l’Europe avec EuroCham Maroc, c’est un signal fort que la BEI souhaite donner aux chefs d’entreprise et porteurs de projet marocains et européens. Avec notre expérience et notre expertise, notre objectif est de vous offrir l’outil de financement le mieux adapté à vos besoins tout en vous accompagnant dans vos projets de développement. En agissant ainsi, nous soutenons également l’emploi notamment pour les jeunes générations. »

Un partenariat avec l’AMICA

Lors de la Fête de l’Europe, la BEI a signé une déclaration d’intention avec l’AMICA (Association Marocaine pour l’Industrie et la Construction de l’Automobile) en présence de Madame Anna Barone, représentante de la BEI au Maroc, de Madame Marion Hoenicke, responsable à la BEI des activités du secteur bancaire au sein des pays voisins partenaires de l’UE, et de Monsieur Abdelaziz Meftah, Directeur général de l’AMICA. L’objectif de cette nouvelle signature est d’impulser une dynamique de coopération qui permettra à des partenaires privés et institutionnels de s’associer à cette initiative dans le secteur clef que représente l’industrie automobile pour l’économie marocaine.

Avec ce nouvel accord, la BEI réaffirme avec force son soutien aux entreprises marocaines afin de leur donner les moyens de se développer au Maroc comme à l’international, tout en donnant de nouvelles opportunités d’emploi aux marocains.

Partenaire clef du Maroc depuis 30 ans, la BEI a consacré depuis 2007 près de 5 milliards d’euros d’investissements à la mise en œuvre de nouveaux projets dans des secteurs clés de l’économie marocaine tels que le secteur privé et le soutien aux entreprises, le transport urbain, l’énergie, l’eau et l’assainissement, l’éducation des jeunes. Le Maroc est le 2ème plus important bénéficiaire des financements de la BEI parmi les pays voisins du sud de l’Europe avec 25% des investissements totaux de la banque dans la région.

LNT avec CdP