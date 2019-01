PARTAGER LPA-CGR avocats et le cabinet allemand GGV annoncent leur rapprochement

LPA-CGR avocats est présent en Allemagne depuis plus de 5 ans à travers son bureau de Munich, avec une activité particulièrement tournée vers l’immobilier et les énergies renouvelables.

GGV rassemble depuis sa création en 1974, des équipes multiculturelles et pluridisciplinaires, avocats, conseillers fiscaux, auditeurs et notaires, à Hambourg et Francfort.

Ce rapprochement conduit à la création de la nouvelle structure LPA-GGV en Allemagne, qui rassemble aujourd’hui 65 professionnels, en lien direct avec l’équipe du German Desk de LPA-CGR basée à Paris, qui compte 10 avocats franco-allemands.

Le German Desk de LPA-CGR avocats, composé des équipes de Silke Nadolni, associé en immobilier et Jacques-Henry de Bourmont, associé en fiscalité des transactions, se voit en effet renforcé dans le cadre de cette alliance avec l’arrivée de Sandra Hundsdörfer, associé en droit social et droit commercial, et Stephan Lesage-Mathieu, counsel en droit commercial et contentieux.

Ce rapprochement donne naissance à une équipe qui représente aujourd’hui une des plus importantes forces d’intervention du marché sur l’axe franco-allemand.

Les professionnels de LPA-GGV interviennent dans les grandes pratiques du droit des affaires comme les fusions-acquisitions, le droit des sociétés, la fiscalité, les contrats, l’immobilier et les énergies renouvelables.

Le rapprochement permettra d’accompagner ensemble une clientèle d’entreprises du Mittelstand très représentatives du tissu économique allemand constitué d’ETI bien implantées localement et actives à l’international, ainsi que de conseiller des grands opérateurs français et allemands sur leurs transactions M&A cross-border entre la France et l’Allemagne. Ces clients, comme les entreprises françaises clientes de LPA-CGR, trouvent dans ce rapprochement, une plateforme de services unique pour les accompagner dans leur développement en Allemagne, en France, en Europe et dans le monde.

Silke Nadolni, responsable du German Desk, commente : « forts de la croissance de notre bureau de Munich et dans le contexte post-Brexit, nous croyons au potentiel de développement de nos activités basées sur les relations franco-allemandes, dans la mesure où l’Allemagne est le premier partenaire business de la France. Nous offrons localement en Allemagne, comme aux entreprises françaises et allemandes voulant développer leurs activités en Europe et dans le monde, une offre pluridisciplinaire unique avec des avocats qui connaissent parfaitement leur environnement juridique, culturel et économique. Jacques-Henry de Bourmont ajoute : « Nous nous réjouissions de cette alliance qui résulte avant tout de l’envie de nos équipes d’unir leurs forces et s’annonce porteuse de formidables opportunités business. »

Avec la nouvelle équipe LPA-GGV, LPA-CGR avocats rassemble aujourd’hui plus de 230 avocats et professionnels du droit à Paris et dans ses 13 bureaux dans le monde.

LNT avec CdP