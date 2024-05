L’Ordre des Experts-Comptables (OEC) a organisé, le mercredi 22 mai 2024, à Casablanca, la 8e édition de ses Assises. Cet événement, placé sous le thème « L’Expert-Comptable, tiers de confiance au service de l’économie », a réuni 300 participants, parmi lesquels des membres de la profession au niveau national et international, ainsi que des représentants d’institutions et du monde des affaires.

Les 8e Assises des Experts-Comptables ont permis à la profession de mettre en lumière le rôle crucial des tiers de confiance dans le contrôle et la régulation économiques. Ces intermédiaires neutres garantissent le respect des obligations contractuelles conformément aux lois et règlements en vigueur. Depuis plusieurs années, les experts-comptables, partenaires historiques de la Direction Générale des Impôts (DGI), assument ce rôle à travers la certification des comptes des entreprises, la vérification des déclarations fiscales relatives aux crédits d’impôt et aux retards de paiement. Désormais, ils élargissent cette mission en contrôlant, pour le compte de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), le respect des engagements des entreprises en matière d’investissements.

Les experts-comptables ne sont pas les seuls acteurs à remplir ce rôle de tiers de confiance. Parmi les professions libérales, les notaires jouent également ce rôle, tandis que des institutions comme la Bourse de Casablanca, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), et Barid Al Maghrib le font par délégation étatique. Ces entités ont partagé leurs perspectives et leur vision du rôle de tiers de confiance lors de cette conférence.

Les discussions ont également porté sur les approches internationales et l’évolution du rôle des experts-comptables, grâce aux interventions de la Fédération Internationale des Experts-Comptables ainsi que des fédérations panafricaine et arabe représentant la profession. Les quatre principes fondamentaux qui régissent le rôle du tiers de confiance – la responsabilité, l’indépendance, la normalisation et l’éthique – ont été au cœur d’un panel technique réunissant des professionnels avec l’International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), le comité international des normes d’intégrité et d’éthique de la profession.

Enfin, quatre conventions ont été signées par l’OEC et ses partenaires durant cette journée : AMDIE, Barid Al Maghrib, Crédit Agricole du Maroc et Groupe CDG. Ces accords portent sur l’accompagnement des institutions par la profession, le renforcement des capacités professionnelles et l’accès à des conditions de financement préférentielles.

LNT

