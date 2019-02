PARTAGER L’ONP renforce sa coopération avec ses partenaires français

A l’occasion de la 5ème édition du Salon Halieutis, l’Office National des Pêches reconduit ses partenariats de coopération avec : FranceAgriMer, le Port de Lorient Keroman, la Ville de Boulogne sur Mer et la Communauté d’Agglomération du Boulonnais. Le Protocole de coopération concerne le secteur de la pêche maritime. Il a été signé à Bruxelles en mai 2011 entre l’Office National des Pêches du Royaume du Maroc et FranceAgriMer, établissement public français. Le présent plan d’action 2019-2020 a pour objet de définir la mise en œuvre du protocole de coopération qui s’articule autour de quatre volets : Organisationnel, Commercialisation, Modernisation et Restructuration.

Pour le Partenariat ONP – Port de Lorient Keroman, il s’agit du Protocole de coopération concerne le secteur de la pêche maritime. Il a été signé en mars 2014, entre l’Office National des Pêches du Royaume du Maroc et le Port de Pêche de Lorient Keroman en France. Le présent plan d’action 2019-2020 a pour objet de définir la mise en œuvre du protocole de coopération qui s’articule autour de la commercialisation des produits de la pêche et la modernisation de la filière pêche.

Pour le Partenariat ONP – la Ville de Boulogne sur Mer et la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, le Protocole de coopération a été signé en Février 2017, entre l’Office National des Pêches du Royaume du Maroc et la Ville de Boulogne sur Mer et la Communauté d’Agglomération du Boulonnais en France. Le présent plan d’action 2019-2020 a pour objet de définir la mise en œuvre du protocole de coopération qui s’articule autour de la commercialisation des produits de la pêche, de la formation et de l’innovation et de la coopération territoriale, nationale et européenne.

