L’Office national marocain du tourisme (ONMT) participe en force à la 43e édition du Salon international du tourisme de Madrid (FITUR), qui se tient du 18 au 22 janvier 2023 au parc des expositions IFEMA à Madrid.

Menée par Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, une importante délégation représentant des opérateurs touristiques des secteurs privés et publics prend part à ce salon incontournable de l’agenda des grands salons internationaux. Celle-ci comprend les principaux acteurs touristiques intervenant sur les marchés ibériques avec à leur tête, la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc, en plus de 23 opérateurs touristiques et 10 régions marocaines.

L’ONMT a mobilisé de grands moyens pour réussir la participation marocaine à ce rendez-vous considéré parmi les plus importants au monde.

L’Office déploie ainsi un pavillon fort d’un emplacement privilégié et d’un agencement inspirant, mettant en valeur le positionnement authentique de la destination Maroc, dans la continuité du déploiement innovant de la marque « Maroc – Terre de lumière ».

« Le salon FITUR est un rendez-vous important dans le monde du tourisme. Le marché espagnol représente le premier en termes de récupération des performances de l’année 2019, avec une part de 98% à fin novembre 2022. Les conventions et les accords conclus lors de cet événement nous permettront de confirmer le bon positionnement de la destination Maroc auprès des prescripteurs touristiques ibériques et latino-américains en générant de nouvelles opportunités touristiques pour le Royaume », a déclaré Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT.

Au programme, plusieurs réunions avec les acteurs majeurs des marchés ibériques et d’Amérique Latine, le but étant de renforcer les flux vers la destination Maroc.

Des accords ont ainsi été signés notamment une convention cadre avec l’Association Brésilienne des agences de voyages (ABAV) pour l’organisation de son congrès annuel au Maroc en 2023. L’ABAV réalise un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de dollars et représente 80% des ventes sur le marché ibérique.

Des partenariats ont aussi été ratifiés avec le Groupe Corte Inglès, WORLD 2MEET et ABREU Portugal. D’autres rencontres ont été organisées avec les grands prescripteurs, tours-opérateurs et compagnies aériennes spécialistes du marché ibérique comme Newtour Portugal, Vueling, Volotea, Binter Canarias, Luxotour, Julia Tours et Tap Portugal.

En parallèle du salon FITUR et pour une durée de 2 semaines, l’ONMT a mis en place un important dispositif d’affichage urbain de la campagne Maroc – Terre de lumière, notamment dans les principales artères de la ville de Madrid avec des emplacements de choix comme dans l’écran géant 3D de l’emblématique Cinéma Callao, le Cinéma Capitol et le Palacio de la Prensa.

Le fort déploiement de la marque Maroc à la 43e édition du salon FITUR est stratégique dans la mesure où la péninsule ibérique, comprenant les marchés espagnol et portugais, est le second marché émetteur de touristes étrangers vers le Royaume après la France, représentant une part de 17% et un gisement considérable de touristes potentiels.

LNT avec MAP

Partagez cet article :