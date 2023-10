Le Directeur général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, a effectué récemment, une visite au Centre des sciences et techniques de l’électricité de l’ONEE (CSTE) pour s’enquérir de l’état d’avancement des projets de développement en cours de réalisation dans le cadre de l’amélioration des capacités techniques et pédagogiques du CSTE.

Les projets phares lancés par l’ONEE dans ce cadre concernent, notamment, l’intégration de la formation à distance et la réalité virtuelle, les laboratoires de monitoring des transformateurs et des redresseurs, la plateforme innovante Smart Grid, ainsi qu’un poste école numérisé HTB, outre le programme de formation pour les nouvelles recrues, a souligné l’ONEE dans un communiqué.

Ces projets reflètent la vision et les orientations du Directeur Général de l’ONEE pour renforcer le positionnement du CSTE, labélisé Centre d’Excellence panafricain, en matière de formation, d’expertise et de recherche appliquée, aussi bien à l’échelle nationale que régionale, a relevé la même source.

Dans ce même registre, le Centre des sciences et techniques de l’électricité de l’ONEE a modernisé durant les 5 dernières années ses dispositifs d’apprentissage par l’introduction de nouveaux équipements de formation en réalité virtuelle, le E-Learning et la rénovation des ateliers de formation.

Conformément à la politique Formation de l’ONEE, l’Office œuvre à mettre à profit son expérience dans les métiers clés au bénéfice des acteurs de l’électricité au niveau national et continental. Disposant de formateurs hautement qualifiés, de plateformes pédagogiques et de laboratoires d’expertise novateurs, le CSTE aspire à se positionner comme centre autonome.

Lors de cette visite, M. El Hafidi a passé en revue le fonctionnement de la plateforme Smart Grid, financée par un don de la Banque Africaine de Développement dans le cadre du projet Réseau Africain des Centres d’Excellence en Électricité (RACEE). Il s’agit d’une plateforme constituée d’une centrale solaire photovoltaïque, d’une station météorologique, d’un réseau HTA et d’un système de monitoring SCADA, ayant pour finalité l’accompagnement, par la formation, dans la technologie des Smart Grid au profit des collaborateurs de l’ONEE et des tiers à l’échelle nationale et continentale, a conclu le communiqué.

LNT avec Map

