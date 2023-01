L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) s’est mobilisé pour renforcer la coopération dans les domaines de l’électricité, de l’eau potable et de l’assainissement liquide avec l’Union des Comores. « Monsieur Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a reçu, le vendredi 20 janvier 2023 à Rabat, Son Excellence Monsieur Yahaya Mohamed Iliassa, Ambassadeur de l’Union des Comores auprès du Royaume du Maroc, accompagné de Monsieur Housni Mohamed Abdou, Ministre Conseiller à l’Ambassade », indique l’Office dans un communiqué. Cette visite a été l’occasion pour échanger autour des perspectives de renforcement de la coopération dans les domaines de l’électricité, de l’eau potable et de l’assainissement liquide entre les deux pays frères et au cours de laquelle, les deux parties ont affirmé leur volonté de promouvoir les relations de coopération dans ces domaines vitaux, fait savoir la même source. A l’issue de de cette rencontre, il a été procédé à la signature de la convention cadre de coopération entre l’ONEE et la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux de l’Union des Comores (SONEDE), dont l’objectif est d’établir un cadre pour la réalisation d’actions de coopération entre les deux parties dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide.

LNT avec MAP

Partagez cet article :