L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a annoncé, mardi, qu’il a récemment achevé avec succès les essais de mise en service de l’extension de la station de traitement de Berkane.

La mise en production de l’extension de cette station, pour un débit additionnel de 11.232 m3 par jour, a porté sa capacité de production à 56.160 m3 par jour, indique l’ONEE dans un communiqué, notant que ce projet assurera le renforcement et la sécurisation de l’alimentation en eau potable des villes de Berkane et Saidia ainsi que les centres avoisinants à partir des eaux issues du complexe des barrages Mohammed V et Machraâ Hammadi.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation (PNAEPI) 2020-2027 dont la convention a été signée le 13 Janvier 2020 devant Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu le Glorifie, permettra de satisfaire les besoins en eau potable de la zone précitée à l’horizon 2035, bénéficiant à une population globale de plus de 325.500 habitants, souligne la même source.

D’un coût global d’environ 60 millions de dirhams, financé en partie par un prêt de la Banque Allemande de Développement (KfW), ce projet comprend principalement une nouvelle unité de traitement pour un débit nominal de 11.232 m3 par jour, le rééquipement de la prise et du pompage d’eau brute, la construction d’une citerne d’eau traitée ainsi que la réalisation d’une station de pompage d’eau traitée, précise-t-on.

Selon l’ONEE, cet important projet contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires et au développement socio-économique de la Région.

LNT avec Map

