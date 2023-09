Le vendredi 18 Août 2023, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a démarré les essais de mise en service de la deuxième tranche du projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de la zone Jorf El Melha – Ain Dfali, relevant de la Province de Sidi Kacem à partir des puits captant la nappe alluviale de l’Oued Ouargha.

Ces essais de mise en service qui viennent d’être achevés avec succès, concernent le renforcement de l’alimentation en eau potable de la Commune de Ain Dfali et interviennent après la mise en service de la première tranche du projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de la zone Jorf El Melha – Ain Dfali concernant le centre de Jorf El Melha, effectuée en Juin 2022.

D’un coût de 30 millions de dirhams, le projet global de renforcement de l’alimentation en eau potable de la zone Jorf El Melha – Ain Dfali, consiste en l’équipement de 2 puits sur la nappe alluviale de l’Oued Ouargha pour un débit total de 60 litres par seconde, le rééquipement d’un puits existant de 35 litres par seconde, la réalisation de deux stations de reprise avec une bâche d’une capacité de 500 m3, la construction d’un réservoir de stockage d’une capacité de 2000 m3 et la pose de 20 km de conduites d’adduction de diamètres 400 et 250 mm. Le projet comporte aussi un système de télégestion visant à assurer une optimisation des indicateurs de performance des installations mises en place.

Cet important projet, qui s’inscrit dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation (PNAEPI) 2020 – 2027 dont la convention a été signée devant SM Le Roi Mohammed VI en janvier 2020, permettra de résorber le déficit en eau potable au niveau des centres et communes concernés et de renforcer et sécuriser à moyen terme l’alimentation de cette zone au profit d’une population d’environ 80.000 habitants.

Il contribuera également à l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires et à l’accompagnement du développement socio-économique de cette région.

