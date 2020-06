PARTAGER L’ONEE rappelle la révision des factures après la lecture des compteurs

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a annoncé qu’après la reprise de la lecture des compteurs à partir du 1er juin courant, toutes les factures émises sur la base d’une estimation seront révisées immédiatement après une première lecture effective des index des compteurs sans qu’il en résulte une accumulation de la consommation. Dans un communiqué, l’ONEE indique qu’en ce qui concerne la demande d’informations ou en cas de réclamation en lien avec les éléments du comptage de la facture, ses clients sont priés de contacter le Centre de Relation Clientèle (CRC), d’appeler directement l’agence de leur quartier résidentiel ou de recourir à l’espace client via le site électronique de l’Office. Les services de l’Office effectueront, sans retard, l’étude et le traitement des réclamations reçues avec la possibilité d’accorder des facilités sous forme d’une prolongation des délais de paiement aux clients qui le souhaitent, ajoute le communiqué.

Et rappeler que l’Office avait procédé, durant la période de suspension de lecture des compteurs dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19, à des estimations des indicateurs de consommation pour ses clients sur la base de la moyenne de consommation réelle enregistrée avant la période du confinement sanitaire. L’ONEE a mobilisé toutes ses ressources humaines et techniques et renforcé les moyens d’interaction à distance via le CRC et le réseau internet, et ce afin de garantir un service de qualité à ses clients et de les écouter en permanence, notamment en période d’urgence sanitaire et de confinement sanitaire, conclut le communiqué.

LNT avec CdP