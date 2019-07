PARTAGER L’ONEE et l’AFD signent deux conventions de financement

L’Office national de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE) et l’Agence française de Développement (AFD) ont signé, mercredi, deux Conventions de financement d’un montant total de 51 millions d’Euros, dans le cadre du programme d’extension et d’amélioration des performances et de la résilience du service d’eau potable dans les provinces du Nord du Maroc.

Paraphées par le Directeur Général de l’ONEE et le Directeur de l’AFD au Maroc, les deux conventions concernent un crédit d’un montant de 50 millions d’Euros portant sur la 2ème tranche dudit Programme, dont la convention afférente à la 1ère tranche a été signée le 21 décembre 2018 entre l’AFD et l’ONEE, et une convention de subvention d’un montant d’1 million d’Euros portant sur le financement de certaines activités en accompagnement du Programme (renforcement de capacités, études spécifiques, prise en charge de contrats de sous-traitance avec des entreprises privées etc.), indique un communiqué de l’ONEE.

Ce concours financier contribue, d’une part, à généraliser l’accès à l’eau potable dans les zones rurales des provinces d’Al Hoceima, Driouch, Nador et Taounate, et, d’autre part, à renforcer la production dans les zones urbaines, augmenter l’autonomie de stockage dans les quatre provinces et aussi à améliorer les performances des installations d’alimentation en eau potable.

Ce programme qui bénéficiera, au titre de ses deux tranches, à une population d’environ 300.000 habitants, dont près de la moitié en milieu rural et l’autre en milieu urbain, favorisera la résilience au changement climatique des quatre provinces concernées et permettra de mobiliser des ressources superficielles.

Par ce concours financier, dont l’enveloppe globale mobilisée auprès de l’AFD pour le secteur de l’accès à l’eau potable et de l’assainissement a déjà atteint environ 3 milliards de Dirhams, l’ONEE et l’AFD ont confirmé leur volonté commune de renforcer les liens de coopération qui les lient.

La cérémonie de signature a eu lieu en présence du directeur exécutif des opérations de l’AFD, Jean Pierre Marcelli, conclut le communiqué.

LNT avec CdP