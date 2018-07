PARTAGER L’ONCF lance la nouvelle version de son site web

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a lancé récemment la nouvelle version de son site web dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale.

Dans un communiqué diffusé mardi, l’Office indique qu’il s’agit d’un site résolument tourné vers les utilisateurs reflétant l’image d’une entreprise qui œuvre pour asseoir une mobilité durable, précisant que ce site est à la fois multilingue (arabe, amazigh, français et anglais) et « responsive », puisqu’il a été conçu pour tous types de terminaux, notamment mobiles (tablettes et Smartphones).

Ce nouveau site web a été structuré en quatre espaces complémentaires s’adressant chacun à une catégorie d’internautes et représentant les principaux métiers et activités de l’Office. Le premier espace, dit « institutionnel », présente l’Office, son historique, son capital humain, sa politique d’achats, ses filiales, tandis que le second est dédié aux « voyageurs » et comprend l’ensemble de la palette des offres et services de transport par train ou en complémentarité avec l’autocar via la filiale de l’ONCF « Supratours », relève l’Office. Le troisième espace est consacré à l’activité « fret et logistique » et décrit les services de transport de marchandises ainsi que les principales plateformes logistiques et les atouts du mode ferroviaire au service des opérateurs économiques dans le cadre du déploiement des stratégies sectorielles, alors que le dernier espace présente « la stratégie » adoptée à moyen et long termes pour le développement du ferroviaire au sein de notre pays, ainsi qu’un focus sur les projets structurants en cours d’achèvement et leurs retombées sur la collectivité, souligne l’ONCF. Le nouveau site web ONCF a été réalisé en s’appuyant sur une architecture applicative et technologique qui s’inscrit dans l’état de l’art des solutions technologiques modernes, sécurisées et alignées avec la transformation digitale de l’Office, souligne le communiqué. Ainsi, la plateforme vient pour mieux satisfaire les différentes cibles en leur offrant une navigation utile, fluide, accessible, fiable et visible grâce à son design épuré, son ergonomie intuitive et ses contenus Rich Media, fait savoir l’ONCF, tout en invitant les internautes à découvrir la nouvelle version de son site web sur l’adresse suivante : https://www.oncf.ma.

LNT avec MAP