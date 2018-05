PARTAGER L’OMPIC et le barreau de Casablanca s’allient pour le développement des droits de propriété

L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et le barreau de Casablanca ont signé, vendredi, une convention de partenariat visant le développement des droits de propriété dans ces deux domaines, en mettant l’accent sur les aspects réglementaires et de vulgarisation.

La convention, signée en marge d’une rencontre de sensibilisation organisée par l’OMPIC et le barreau de la métropole, porte notamment sur l’organisation d’actions de sensibilisation et d’information au profit des avocats sur la propriété industrielle et commerciale et les services fournis par l’Office.

Signée par le directeur de l’OMPIC, Adil EL Maliki et le bâtonnier de Casablanca, Me Hassan Birouaine, cette convention propose, d’une part, une offre de formation sur mesure dans ce domaine au profit des avocats et, d’autre part, la participation des « robes noires » spécialisés dans les formations et les campagnes menées par l’Académie marocaine de la propriété industrielle et commerciale en faveur du grand public.

La collaboration entre les deux parties permettra également l’organisation conjointe d’ateliers/réunions d’échanges en vue d’améliorer et de simplifier les procédures effectuées par les avocats auprès de l’OMPIC et de contribuer à l’amélioration et à l’application des législations en la matière.

En outre, la convention donne aux signataires la possibilité de participer à des activités destinées au renforcement de la coopération internationale, en particulier Sud-Sud, et d’encourager des partenariats en faveur des avocats de pays africains.

