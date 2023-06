Organisé du 13 au 15 juin 2023 à Casablanca, le Salon International du Transport et de la Logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed) a pu rassembler une bonne panoplie de la communauté logistique et portuaire autour du thème « L’omnicanalité, véritable révolution de la logistique de distribution : Tendances et défis ». En effet, tous les acteurs du transport, de la logistique et de la supply chain, ont été au rendez-vous pour aider les professionnels du secteur, les industriels et les distributeurs à se rencontrer, créer du business et trouver les réponses aux enjeux économiques et environnementaux du moment.

En plus de la partie exposition, la manifestation a proposé des conférences de haut-niveau, des tables rondes et des démonstrations, des B2B et bien d’autres animations.

Pour le Président du Salon, Ali Berrada, Logismed 2023 a tenu ses promesses, soit 82 exposants dont 20% sont des étrangers, avec la présence des grands acteurs représentant l’ensemble des services logistiques à destination de tous les secteurs et toutes les tailles des entreprises.

Pour cette édition, 3850 visiteurs, soit une hausse de 10.7% par rapport à l’édition 2022, y ont pris part. Par la même occasion, 8 conférences animées par des experts nationaux et internationaux de l’écosystème logistique-Supply chain, ont pu partager leurs visions et retours d’expérience.

Pendant le salon, Logismed a fêté son 10ème anniversaire avec la profession de la logistique, des transports et de la supply. Il a célébré cette longue et belle histoire riche en événements mais aussi en personnalités qui ont permis d’affirmer l’importance de la logistique pour la compétitivité de notre pays, de nos entreprises et de nos territoires.

‘’Les métiers du transport et de la logistique évoluent énormément et la pandémie a accéléré le mouvement. Il a fallu s’adapter face à l’explosion des commandes en ligne BtoC, au renchérissement des carburants depuis la guerre en Ukraine, aux crises géopolitiques et aux difficultés d’approvisionnement des matières premières. Rebondir aujourd’hui signifie de faire face aux défis et enjeux, à la fois humains, technologiques et environnementaux pour tendre vers une logistique plus performante’’, dit-on auprès de l’organisation du Salon pour qui Logismed reste utile et opportun tant l’activité de transport et de logistique connaît une véritable révolution, aussi bien d’un point de vue humain qu’environnemental : ‘‘ Le salon se veut une belle vitrine pour favoriser les rencontres et donner une visibilité à nos métiers’’, disent-ils.

Pour rappel, Logismed est un salon qui s’adresse aux acteurs des secteurs de l’industrie, du commerce et de la distribution en quête de solutions dont ils ont besoin pour développer leurs projets et améliorer leur compétitivité. Le salon porte une vision globale en couvrant l’ensemble des maillons de la chaîne d’approvisionnement : les prestataires de transport et logistique, les nouvelles technologies, digital et systèmes d’informations, les équipementiers de transport, le conditionnement et emballage, l’immobilier et structures, les solutions de manutention et d’entreposage, la sécurité, sûreté et cyber, le conseil, la formation et les services aux entreprises…

