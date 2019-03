PARTAGER Logismed 2019, focus sur les nouveaux leviers accélérateurs de la logistique…

Du 9 au 11 avril prochains, les professionnels du transport et de la logistique se donneront rendez-vous à Casablanca à l’occasion de la 8ème édition de Logismed. Le salon de l’année par excellence pour tout ce qui concerne de près ou de loin le secteur logistique. Quatre acteurs majeurs en la matière, à savoir Logismed, Portnet S.A, le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (C.I.D.C) et l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) ont collaboré pour être au rendez-vous de cet événement très attendu par les professionnels du secteur. « Nouveaux leviers accélérateurs de la logistique et du commerce » est la thématique de cette 8ème édition de Logismed.

En attendant, les préparatifs vont bon train. Les organisateurs, de différents horizons, se mobilisent sur tous les fronts pour être à l’heure d’un salon qui met en avant les potentiels du transport et de la logistique, un secteur parmi les plus névralgiques de l’économie marocaine.

En effet, le secteur de transport a contribué à hauteur de 4% au total des valeurs ajoutées aux prix courants et 7% à celles relatives aux activités tertiaires entre 2008 et 2017. Ce secteur employait près de 500.000 personnes en 2016, soit 4,6% de la population active occupée, et 6,8% en milieu urbain.

Pour optimiser son effort dans le domaine des infrastructures, le Maroc a mis en place une stratégie pour le développement de la compétitivité du secteur à l’horizon 2030. Celle-ci s’inscrit dans l’objectif de développer un réseau national intégré de Zones Logistiques Multi-Flux sur 3.300 hectares, d’une part, et de favoriser, d’autre part, l’éclosion d’acteurs logistiques intégrés et performants à travers l’incitation des opérateurs à recourir à la sous-traitance logistique et la restructuration du secteur de transport routier de marchandises.

Elle vise également à mettre en place des mesures spécifiques pour l’optimisation et la massification des flux import /export et des flux domestiques de marchandises ainsi qu’à développer des compétences à travers un plan national de formation dans les métiers de la logistique, soit 173.300 lauréats de différentes filières logistiques à l’horizon 2030. La mise en place d’un cadre de gouvernance du secteur et des mesures de régulation adaptées dont le principal acteur est l’Agence Marocaine de Développement Logistique (AMDL) qui a été créée en 2012.

« En dépit des investissements réalisés (ou ceux programmés) dans le domaine de la logistique, des contraintes persistent, dont notamment la faiblesse de l’inter-modalité qui constitue un des grands défis à relever par le Maroc », explique la DEPF, qui dépend du ministère de l’Economie et des Finances, ajoutant que le secteur de transport et de la logistique pâtit de la faiblesse de la qualité des services due aux insuffisances dans les domaines des procédures douanières, de la qualification des ressources humaines, de l’étendue de l’informel, du suivi et de la traçabilité, du manquement aux règles phytosanitaires et de la vétusté du parc routier.

Ainsi, cette situation rendrait nécessaire d’œuvrer en faveur d’une vision globale des infrastructures à même de développer les complémentarités entre les différents intervenants dans la chaîne logistique dans son ensemble.

Pour débattre de toutes ces problématiques et bien d’autres, Logismed 2019 programme un concentré d’événements à la fois nationaux et internationaux, à savoir la 5èmeEdition de la Conférence Annuelle du Guichet Unique PortNet, le Forum sur les transports et la logistique de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et la 4éme édition des Moroccan Logistics Awards.

Au programme aussi, des conférences sur des thématiques actuelles et prospectives, des rendez-vous d’affaires, un village des start-ups…

« En développant une synergie gagnante, cet événement combinant quatre manifestations de haut niveau constitue la consécration de la dynamique logistique au Maroc et offrira ainsi une opportunité unique de découverte, d’échanges, de rencontres, d’affaires et de networking », dit-on auprès des organisateurs, pour qui « fort de sa dernière édition réussie à Marrakech, Logismed revient pour sa 8éme édition à Casablanca avec un programme riche en innovations et nouveautés et une offre répondant aux besoins et attentes des visiteurs professionnels en termes d’information, de produits et de solutions dans les domaines du transport, de la logistique et de la supply chain ».

Pour cette édition, Logismed prévoit de réunir plus de 150 exposants nationaux et internationaux couvrant l’ensemble des métiers de la chaine logistique, et accueillera plus de 5 000 visiteurs issus de l’industrie, du commerce, de la distribution, des services, des administrations, des collectivités locales…

Autant dire, que pour les professionnels, ce rendez-vous se veut de plus en plus incontournable …

H.Z

De la 5ème édition de la conférence annuelle du Guichet Unique PortNet

Lors de la 8ème édition de Logismed, la 5éme édition de la Conférence Annuelle du Guichet Unique PortNet sera encore dédiée aux écosystèmes du commerce transfrontalier. Cette édition traitera des enjeux de la maturité digitale et de la valorisation des données pour le développement d’une chaine de valeurs de commerce intégrée et inclusive, via des Guichets Uniques performants, agiles et hautement sécurisés, en faisant porter les points de vue d’intervenants de différents horizons. Cette manifestation connaitra la participation d’organisations internationales et des différentes régions du Royaume. Elle s’intéressera particulièrement au rôle des plateformes communautaires et des guichets uniques dans l’amélioration de l’efficacité de la Supply Chain, de la compétitivité des pays et de leur aptitude à s’approprier les nouvelles tendances technologiques en s’appuyant notamment sur l’intelligence collaborative et la maturité de la Data et des capacités digitales.