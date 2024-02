Logidoo, startup montante dans le secteur africain de la logistique et du e-commerce, annonce la clôture de son tour de table en Seed, sécurisant 1,55 million de dollars. Cet investissement, dirigé par un consortium de capital-risque incluant Maroc Numeric Fund II (Maroc), 216 Capital (Tunisie), Gullit VC (Kenya), Founder Factory Africa (Nigeria), Sunny Side Venture Partners (Égypte/Japon), et Kalys Ventures (Maroc), met en évidence la position unique de Logidoo dans la transformation du paysage logistique à travers l’Afrique. Ce tour de financement marque une étape clé pour Logidoo, soulignant la confiance du marché dans son approche innovante face à un défi critique africain : le faible commerce intra-africain comparé à des régions comme l’Asie et l’UE. Se concentrant sur la logistique « transfrontalière », Logidoo se positionne non seulement comme un fournisseur logistique mais aussi comme une entreprise visionnaire rendant la vision de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF) une réalité tangible.

Logidoo s’est établi comme un fournisseur « 5PL transfrontalier », terme qui encapsule son approche révolutionnaire et le distingue dans le secteur logistique. Cette terminologie reflète son engagement à offrir des solutions logistiques transfrontalières complètes.

Traction et Efficacité Opérationnelle

À ce jour, Logidoo a agrégé plus de 3 000 fournisseurs logistiques, complété plus de 100 000 opérations, servi plus de 400 clients, et établi une présence dans 8 pays africains. Atteindre le statut EBITDA positif depuis janvier 2023 illustre davantage la santé financière de l’entreprise.

En 2023, Logidoo a lancé un plan d’expansion ambitieux, étendant son réseau de franchises à 5 pays africains. Cette stratégie, soutenue par le dernier financement, vise à consolider l’empreinte de Logidoo à travers le continent. L’introduction d’exécutifs expérimentés à l’équipe, incluant des postes clés comme CFO et COO, améliore le leadership exécutif.

Les fondateurs, Tamsir Ousmane Traoré, avec son expérience approfondie dans la logistique, et Mohamed Alaoui, spécialiste 3PL et de messagerie avec plus de 20 ans d’expérience, incarnent l’adéquation Fondateur-Marché idéale, renforçant la confiance dans leur direction et stratégie.

À propos de Logidoo

Basé au Sénégal, au Maroc, en Côte d’Ivoire, et en Tunisie, Logidoo veut révolutionner l’industrie logistique africaine avec sa plateforme numérique qui couvre toute la chaîne de valeur logistique. En intégrant des acteurs tant du secteur formel qu’informel, Logidoo garantit une couverture de marché étendue, englobant tout, du transport à la gestion de trésorerie.

