À la rentrée 2024, Excelia Business School ouvre un Doctorate in Business Administration (DBA). Ce programme, qui conduit à l’obtention du niveau académique le plus élevé dans l’enseignement supérieur, s’adresse à des managers expérimentés. Dans un contexte de profonde transformation sociétale et économique, le DBA leur offre l’opportunité de questionner des problématiques concrètes de l’entreprise par la recherche et de produire des connaissances actionnables et utiles à toutes les entreprises. Ces travaux doctoraux s’appuient sur l’excellence du corps professoral d’Excelia Business School et bénéficient pleinement de la pluralité des expertises des enseignants-chercheurs qui le composent.

Conjuguer expérience managériale et excellence académique

Le DBA (Doctorate in Business Administration) s’adresse à des managers d’expérience. Professionnel, ce programme doctoral leur permet de questionner leurs pratiques managériales en s’appuyant sur les apports de la recherche en sciences de gestion. Les chercheurs/managers intègrent le programme avec leur propre sujet de recherche appliquée à l’entreprise. Accompagnés par les enseignants- chercheurs d’Excelia Business School pendant la réalisation de leur thèse, ils examinent leurs problématiques selon la démarche et les connaissances scientifiques. Vertueuse, cette conjugaison de l’expérience managériale et de la recherche aboutit à la production de recommandations managériales mobilisables par toutes les entreprises. Le cursus DBA conduit à l’obtention du niveau académique le plus élevé en management : Doctorate in Business Administration.

Un programme flexible adapté au rythme de managers en activité

D’une durée de 3 ans, le programme DBA se déroule de la façon suivante :

Une première année de cours théoriques et de méthodologie qui conduit à l’obtention d’un « Certificate of Research in Business and Management ».

Les deuxième et troisième années sont dédiées à la rédaction et à la soutenance de la thèse de DBA. Plusieurs wokshops (60h) sont aussi proposés aux participants.

Pour concilier le suivi de la formation et l’activité professionnelle des apprenants, le DBA d’Excelia Business School propose des enseignements hybrides mixant sessions en distanciel ou en présentiel optionnel sur le campus d’Excelia à Paris.

Un accompagnement pédagogique de haut niveau

Pendant toute la durée de leur thèse, les apprenants sont placés sous la supervision d’un enseignant-chercheur d’Excelia Business School, expert du champ de recherche qu’ils choisissent d’explorer. Ils bénéficient ainsi du vaste champ d’expertises couvert par le corps professoral d’Excelia et par ses 90 enseignants-chercheurs internationalement reconnus. Ces derniers interviennent dans tous les