L’Office des Changes a publié un communiqué détaillant les résultats de l’Opération de Régularisation Spontanée (ORS) des avoirs et liquidités détenus à l’étranger, instituée par l’article 8 de la Loi de Finances 2024. Cette opération, clôturée le 31 décembre 2024, a permis de récolter des déclarations portant sur un montant total de plus de 2 milliards de dirhams.

Les résultats montrent que les actifs financiers constituent la composante majeure des avoirs déclarés, avec un total de 916,19 millions de dirhams, ce qui représente 45 % du montant global. Les biens immobiliers occupent la deuxième place avec un montant de 868,31 millions de dirhams, correspondant à 43 % du total. Enfin, les avoirs liquides représentent 12 % des déclarations, soit 244,67 millions de dirhams.

Au titre de cette opération, une contribution libératoire d’un montant de 231,76 millions de dirhams a été versée au Trésor public. Ce dispositif visait à encourager les détenteurs d’avoirs à régulariser leur situation tout en générant des ressources financières pour l’État.

Cette initiative, encadrée par la Loi de Finances, avait pour objectif de promouvoir la transparence et la conformité des avoirs détenus à l’étranger dans un cadre sécurisé et incitatif. Le bilan met en évidence l’impact positif de l’opération sur la gestion des flux financiers et confirme l’engagement de l’Office des Changes à renforcer la confiance des acteurs économiques marocains tout en contribuant au développement de l’économie nationale.

LNT

