L’Office des Changes et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) ont signé, jeudi à Casablanca, une convention de partenariat ayant pour objectif la mise en place d’un cadre formalisé d’échange et de coopération dans les domaines d’intérêt commun.

Signée par le directeur de l’Office des Changes, Driss Benchikhi et le président de la Commission Procédures Administratives et Judiciaires de la CGEM, Reda Lahmini, en présence du Président de la CGEM, Chakib Alj, cette convention porte sur l’échange de données et d’informations, les modalités de concertation en matière d’élaboration de la réglementation des changes, ainsi que la formation et l’échange d’expériences et d’expertises, indique un communiqué conjoint.

A travers cette convention, l’Office des Changes et la CGEM s’engagent à mutualiser leurs efforts pour soutenir la dynamique de développement accéléré du Royaume par la facilitation et l’assouplissement de certaines opérations de change fait savoir le communiqué.

L’accord couvre, également, les aspects relatifs à l’échange d’informations, à la formation ainsi qu’au développement des connaissances et des compétences, souligne la même source.

La signature de cet accord s’inscrit dans le cadre de la volonté commune de l’Office des Changes et de la CGEM de créer une nouvelle dynamique de coopération fondée sur une base formalisée garantissant l’effectivité et la pérennité de leurs relations de partenariat, en faveur du renforcement de la compétitivité des entreprises et de la croissance économique.

