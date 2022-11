En partenariat avec

L’obésité est une forme sévère de surpoids qui doit être considérée comme un trouble médical grave.

On ne le dira pas assez, le problème de l’obésité n’est pas seulement un problème esthétique mais aussi de santé publique vues les nombreuses complications qu’il peut engendrer.

L’obésité (ou surpoids) se définit à partir de l’indice de masse corporelle (IMC), qui est égal à « Poids en Kilo / T² » (la taille est exprimée en centimètre, le poids est exprimé en kilogramme). Si l’IMC est compris entre 25 et 29,9 kg/m², on est en situation de surpoids, et l’obésité concerne un IMC supérieur à 30 kg/m².

Maladie chronique de la nutrition, l’obésité ne se guérit pas spontanément et touche le bien-être physique, psychologique et social de la personne.

Les causes de l’obésité

Les causes sont multiples. La prise de poids est le fait d’un déséquilibre entre les apports caloriques importants et les dépenses énergétiques faibles. Le rythme de vie, les facteurs psychologiques peuvent en être la cause. De même, il peut exister une prédisposition génétique. Les périodes difficiles de la vie, ainsi que certaines maladies, peuvent entraîner aussi une surcharge pondérale.

Parmi les causes les plus fréquentes favorisant la prise de poids, on trouve une alimentation déséquilibrée, la consommation d’alcool, une une activité physique faible. D’autres facteurs peuvent être la sédentarité et une activité sportive absente, l’arrêt du tabac, des difficultés personnelles ou professionnelles, ou encore la ménopause.

Les risques liés à l’obésité

L’obésité, si elle n’est pas prise au sérieux, provoque une dégradation importante de la qualité de vie et engendre des conséquences graves sur la santé. Elle entraîne notamment une augmentation des risques de maladie cardiovasculaire (infarctus du myocarde, hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral…), un risque accru de diabète, du cancer du côlon. C’est un facteur important de réduction de l’espérance de vie.

Chez l’enfant et l’adolescent, l’obésité cause un risque accru de problèmes respiratoires, de fractures. Elle peut également entraîner le diabète, l’arthrose du genou, ou encore des troubles dépressifs.

Le traitement de l’obésité

Une alimentation équilibrée, une pratique sportive régulière peuvent conduire à une perte de poids progressive. On peut se faire accompagner par un diététicien.

Le traitement chirurgical s’adresse aux personnes souffrant d’une obésité morbide ( IMC comprise entre 35 et 45 kilogrammes par mètre carré ) combinée à une maladie. La chirurgie n’est pas sans risques et ne sera efficace que si le sujet opéré adopte de nouvelles et bonnes habitudes alimentaires et une hygiène de vie rigoureuse.

Un traitement médical existe également. Certains médicaments peuvent aider à la perte de poids et à limiter l’absorption de graisses alimentaires. Ces médicaments sont de prescription médicale.

La prévention de l’obésité

Elle se fait de plusieurs façons : pratiquer une action sportive régulière (30 minutes par jour permettent de réduire le risque de maladie cardiovasculaire et diabète); une alimentation diversifiée et équilibrée; limiter la consommation de sucre et de sel; consommer fruits et légumes au quotidien; suivre la courbe du poids chez l’enfant et l’adolescent; limiter le temps passé devant les écrans.

L’obésité est une tare de plus en plus fréquente, c’est une véritable épidémie à l’échelle mondiale. Elle résulte surtout d’un déséquilibre entre les calories ingérées et celles dépensées et de l’ingestion de grandes quantités d’aliments de mauvaise qualité.

