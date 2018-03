L’ISGA Rabat abrite la 12e édition de la semaine du Court-métrage

L’institut supérieur d’Ingénierie et des Affaires (ISGA) , organise du 19 au 23 mars la semaine du Court-métrage. En effet, le campus de rabat de l’ISGA se transforme, le temps d’une semaine, en véritable festival de cinéma qui met en valeur les réalisations nationales et rend hommage à la femme marocaine.

« La semaine du court-métrage est devenue une tradition annuelle organisée depuis 12 ans les étudiants de l’ISGA. Nous sommes fiers de recevoir chaque année au sein de notre campus de Rabat des grands noms du cinéma marocain, découvrir leurs dernières œuvres et échanger sur des sujets qui intéressent le 7ème art au Maroc », indique Rachid Chakib, directeur de ISGA de rabat.

Une 12ème édition qui honore la femme

La 12e édition est consacrée exclusivement à la femme marocaine et rend hommage aux femmes des cinéastes et acteurs marocains qui ont contribué de fond en comble à leurs réussites, à savoir Salwa Regragui, épouse de l’acteur Hicham Ibrahimi, Zahra El Hagi épouse de l’acteur Aziz Mouhoub, Safae Abouzakri, épouse du réalisateur Farid Regragui, Aziza El Ouaziri, épouse de l’acteur Mohammed ChouBi et bien d’autres.

Une semaine dédiée au 7e art

Une projection d’un court-métrage hors compétition a été proposée, lundi dernier, pour ouvrir le bal. Les trois jours qui suivent seront exclusivement consacrés à la projection des courts-métrages dans le cadre du concours, à raison de 4 courts-métrages par jour. Et pour clôturer la semaine en beauté, l’ISGA organisera une soirée de remise des prix pour célébrer les réalisateurs des œuvres gagnantes et rendre hommage aux invités d’honneur.

La soirée sera également l’occasion de présenter le court-métrage réalisé par les étudiants de l’isGA assistés par leur enseignant de cours de théâtre Hicham El Ouali, le tout dans une ambiance rythmée en présence de chanteurs et humoristes de renom.