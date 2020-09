PARTAGER L’ISGA lance ‘‘Les Rendez-vous de l’Orientation’’

Il s’agit d’un espace de débat en ligne avec les experts de l’enseignement supérieur, ouvert au grand public. Une initiative de l’Institut Supérieur d’Ingénierie et des Affaires (ISGA) qui organise pour cette rentrée, des sessions d’orientation pour les étudiants, animées par des professionnels et experts du secteur de l’éducation. Programmées sous forme de débats en ligne, ces rencontres virtuelles permettront de guider les bacheliers dans leur choix d’avenir, en répondant à leurs questions et en leur donnant les informations nécessaires pour faire un choix réfléchi.

« Les Rendez-vous de l’Orientation de l’ISGA » sont destinés à tous les étudiants ayant le BAC ou un niveau supérieur au BAC, et qui, en cette période, se posent énormément de questions, pour ce qui est du choix de leurs études supérieures. Pour sa première journée-débat, l’ISGA a fait appel à M. Alain DIFADI Expert-Consultant en Orientation et Enseignant Chercheur, auquel sera confiée l’animation du débat et qui mettra son expertise au profit des étudiants. La session s’est tenue jeudi dernier se tiendra le jeudi 17 septembre. ISGA cherche ainsi à mettre à la disposition des bacheliers les compétences de ses experts, pour les accompagner dans la prise de décision et le choix de leurs études futures.

LNT