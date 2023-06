En ce début de semaine à Rabat, l’IRES a procédé au lancement de sa nouvelle Plateforme d’Intelligence Prospective, conçue fin 2022.

Développée en interne, cette plateforme comprend les publications de l’Institut, classées selon sa nouvelle grille de lecture du monde, qui permet d’orienter les pistes de solutions aux grandes problématiques d’aujourd’hui et de demain, à savoir le Human-centric (qui renvoie à l’ensemble des évolutions et des aspirations qui contribuent à remodeler l’Humanité, dans son unicité comme dans sa sociabilité, dans ses rapports à la machine, au travail, à son cadre de vie, …) ; le Nature-centric (qui porte sur la recherche d’un autre rapport au monde vivant, d’une économie plus respectueuse de l’environnement et d’un mode de vie moins orienté vers la consommation ; la prise de conscience qu’il faut désormais prendre soin de la nature et de l’ensemble du vivant) ; l’Exponentialité (qui concerne l’ensemble des phénomènes structurels connaissant une accélération exponentielle, tels que les technologies de la communication, la digitalisation, la démographie, la compétition économique, la financiarisation, les inégalités sociales, …) ; la Planétarisation ( qui représente un nouveau stade de progrès, disruptif, au cours duquel coexistent un état de mondialité (post-mondialisation) et une nouvelle prise de conscience de la qualité “vivante” de la planète, en tant que biosphère dont les humains ne sont qu’une des composantes) ; la Gouvernance : qui dessine l’ensemble des processus de gestion de l’action collective, à partir de l’orientation des conduites des acteurs (bottom-up), de la mobilisation et de la motivation des “agents” (actions concertées, soft power); et le Contexte (qui regroupe les éléments globaux permettant de comprendre le sens général des transformations en cours (Big Picture) et de décrire les visions d’avenir qui se dessinent ).

‘‘La Plateforme d’Intelligence Prospective permet d’offrir un accès digital aisé aux différentes publications de l’Institut, en versions arabe, française et anglaise. L’information est présentée à travers des « mini-sites », regroupant les publications se rapportant à des thématiques déterminées. En particulier, la plateforme héberge l’ensemble des rapports stratégiques annuels de l’Institut de la série Panorama du Maroc dans le monde », dit-on auprès de l’IRES pour qui la La navigation au niveau des « mini-sites » est guidée par un radar, qui permet de voir de manière globale les différentes parties et sections des rapports stratégiques annuels et de zoomer à l’intérieur de celles-ci. Chacune des sections génère un volet, qui comporte les documents relatifs à cette section, baptisés « Wikis » (Articles de fond, Focus, Fiches « Data », Bonnes pratiques, Fiches « En marche », …).

Pour rappel, le Think Tank « IRES » a pour vocation de contribuer à l’éclairage des choix stratégiques du pays, notamment grâce à sa veille prospective et à ses capacités d’analyse des évolutions en cours. Depuis sa création, l’IRES n’a cessé de réfléchir sur les grandes transitions qui préfigurent l’avenir du monde et d’examiner les incidences directes et indirectes que celles-ci pourraient générer pour le Maroc. Sur un autre registre, l’IRES contribue à la dissémination de la pensée prospective auprès du grand public en général et, en particulier, auprès des décideurs et du monde académique…

H.Z

Partagez cet article :