L’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) et le Groupe Barid Al Maghrib ont signé, mardi à Rabat, une convention de partenariat qui fixe la teneur et les modalités de la coopération entre les deux institutions dans le but d’intégrer la langue amazighe au sein du Groupe Barid Al-Maghrib.

Signée par le recteur de l’IRCAM, Ahmed Boukous, et le Directeur général de Barid Al Maghrib, Amin Benjelloun Touimi, cette convention couvre les domaines de la traduction, de la formation, de la communication et de la documentation.

S’exprimant à cette occasion, M. Boukous a indiqué que cette convention vise à intégrer la langue amazighe pour être utilisée dans les services et administrations relevant de Barid Al Maghrib, notant que l’intégration de l’amazighe au sein de nombreux établissements publics commence à porter ses fruits.

A cet égard, il a souligné que l’IRCAM travaille avec Barid Al Maghrib pour lancer une version amazighe de son portail électronique, ajoutant que l’objectif de cette convention consiste également à employer les jeunes lauréats des études amazighes en vue de communiquer avec les utilisateurs des services de Barid Al Maghrib s’exprimant en amazighe.

De son côté, M. Benjelloun Touimi a affirmé que cette convention illustre la volonté du Groupe Barid Al Maghrib d’intégrer la langue amazighe dans ses services, faisant savoir qu’une commission mixte composée de représentants des deux institutions a été créée pour suivre la mise en oeuvre de cette convention.

Il a relevé, à cet égard, que Barid Al Maghrib oeuvre à promouvoir le patrimoine culturel matériel et immatériel en émettant de nombreux timbres postaux, rappelant que le Groupe a émis un timbre poste en amazighe à l’occasion du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

En vertu de cette convention, l’IRCAM accompagnera Barid Al Maghrib dans la traduction des publications vers l’amazighe, outre la coordination entre les deux institutions pour la traduction des panneaux de signalisation vers l’amazighe au sein des bâtiments administratifs de Barid Al Maghrib et des services extérieures et des établissements relevant du Groupe.

Dans le domaine de la formation, cette convention prévoit l’élaboration d’un plan de référence pour la formation dans le domaine de l’amazighe, l’accompagnement de Barid Al Maghrib dans la sélection et la formation du personnel du groupe qualifié en traduction vers la langue amazighe, l’organisation de stages de formation au profit des formateurs de Barid Al Maghrib qui seront chargé d’enseigner la langue amazighe au personnel en charge de l’accueil et de la communication et la gestion de la langue amazighe sur le site internet, en plus de fournir des outils pédagogiques (glossaire, liste terminologique, applications, logiciels).

Le domaine de la communication et de la documentation comprend la coordination des activités de communication de Barid Al Maghrib, l’organisation conjointe de manifestations et de forums portant sur des domaines à caractère commun entre les deux parties, et l’échange de publications et de documents en rapport avec l’objet de la convention.

La signature de cette convention constitue un cadre général de coopération entre les deux institutions et concrétise leur volonté commune en vue de contribuer à la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe, conformément à l’article 5 de la Constitution du Royaume du Maroc et aux dispositions de la Loi organique n°26-16.

LNT avec Map

