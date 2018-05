PARTAGER Lions de l’Atlas : Hervé Renard dévoile la liste des 23 qui iront en Russie

Le sélectionneur national Hervé Renard a rendu publique, jeudi, la liste des 26 Lions de l’Atlas, dont 3 réservistes, qui prendront part à la Coupe du monde 2018 de football en Russie, prévue du 14 juin au 15 juillet.

Publiée par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), cette liste est marquée notamment par la présence des joueurs de Botola Maroc Télécom D1 de football, Ahmad Reda Tagnaouti (IRT), Badr Benoun (RCA) et Ayoub El Kaâbi (RSB), ainsi que par le retour de Mehdi Carcela, sociétaire du Standard de Liège en Belgique.

A rappeler que l’équipe du Maroc évoluera dans le groupe B, aux côtés du Portugal, champion d’Europe en titre, de l’Espagne et de l’Iran, qu’elle affrontera en premier match de la poule le 15 juin à Saint-Pétersbourg. Les nationaux joueront leur deuxième match face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo (20 juin à Moscou), alors que la troisième et dernière rencontre du groupe les opposera à La Roja (25 juin à Kaliningrad). Voici pare ailleurs la liste complète: — Gardiens de but:

Mounir El Kajoui (Numancia, Espagne), Yassine Bounou (Girona, Espagne), Ahmad Reda Tagnaouti (IRT, Botola D1). — Défenseurs: Mehdi Benatia (Juvetnus, Italie), Romain Saiss (Wolverhampton, Angleterre), Manuel Da Costa (Basaksehir, Turquie), Badr Benoun (RCA, Botola D1), Nabil Dirar (Fenerbahçe, Turquie), Achraf Hakimi (Real Madrid, Espagne) et Hamza Mendyl (LOSC, France) — Milieux: M’barek Boussoufa (Al Jazira, EAU), Karim El Ahmadi (Feyenoord, Pays-Bas), Youssef Ait Bennasser (Caen, France), Sofyan Amrabat (Feyenoord, Pays-Bas), Younès Belhanda (Galatasaray, Turquie), Fayçal Fajr (Getafe, Espagne) et Amine Harit (Schalke 04, Allemagne). — Attaquants: Khalid Boutaïb (Malatyaspor, Turquie), Aziz Bouhaddouz (Saint Pauli, Allemagne), Ayoub El Kaâbi (RSB, Botola D1), Nordin Amrabat (Leganés, Espagne), Mehdi Carcela (Standard de Liège, Belgique) et Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Pays-Bas). Les réservistes: Youssef En-Nesyri (Malaga, Espagne), Mazraoui Noussair (Ajax Amsterdam) et Oualid El Hajjam (Amiens, France).

LNT avec Map