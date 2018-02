PARTAGER L’investissement en Afrique au centre du forum de l’école des Mines de Rabat

L’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat (ENSMR) organise les 27 et 28 février, la 19 éme édition du Forum Mines-Rabat Entreprises sous le thème « Investissements en Afrique : durabilité et partenariats ».

Ce forum mettra à la disposition des entreprises participantes un chapiteau spacieux présentant un espace d’exposition, dans la finalité de recruter, de proposer des stages pour les étudiants et de présenter leur domaine d’activités pour valoriser leur image de marque, indique un communiqué de l’ENSMR.

Cette manifestation, qui constitue un terrain de rencontre entre les étudiants ou futurs diplômés et le monde entrepreneurial, est une occasion propice pour débattre autour du thème choisi au moyen des conférences et des tables rondes.

Le forum assurera également pour ses visiteurs des ateliers instructifs de coaching pour simuler et passer des entretiens, identifier des compétences et se familiariser avec les exigences et les attentes du marché du travail.

LNT avec AFP