L’Intérieur se réunit à Tétouan avec les élus locaux

Le ministre de l’Intérieur a tenu, mercredi à Tétouan, une réunion avec les walis des régions et les gouverneurs des provinces, des préfectures et des préfectures d’arrondissements du Royaume.

La réunion s’est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, le général de corps d’armée commandant de la Gendarmerie Royale, le directeur général de la sûreté nationale, directeur général de la surveillance du territoire national, le directeur général des études et de la documentation, le général de division inspecteur des Forces auxiliaires (zone Sud), le général de division inspecteur de la Protection civile, le général de brigade inspecteur des Forces auxiliaires (zone Nord) et le délégué général à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur. Cette réunion a été l’occasion de mettre en avant les Hautes orientations Royales contenues dans le discours du Trône, qui montrent la voie pour faire avancer le chantier de la réforme de l’administration et mettre à niveau le service public, dans le but de consolider les acquis et de relever les défis inhérents au développement global, l’amélioration des conditions sociales de tous les Marocains et la réalisation de la justice sociale et territoriale.

Dans cette optique, il a été procédé au cours de cette rencontre à l’examen des moyens et mécanismes permettant de mettre en application les directives royales et de mener à bien les trois chantiers majeurs cités par le Souverain, à savoir la déconcentration administrative, l’activation de la réforme des Centres régionaux d’investissement et l’adoption d’un arsenal juridique promouvant l’investissement, fait savoir la même source, soulignant que ces chantiers feront l’objet de discussions avec les différents départements gouvernementaux, dans le cadre d’une logique de complémentarité et de convergence. En gardant toujours à l’esprit les hautes orientations de SM le Roi mettant l’accent sur la nécessité de promouvoir les conditions sociales des citoyens et de procéder à une évaluation exhaustive et approfondie des programmes et des politiques publiques nationales dans le domaine de l’appui et de la protection sociale, les participants à la réunion ont aussi examiné les mesures relatives au lancement de la 3è phase de l’INDH.

Des mesures visant à renforcer la contribution du ministère de l’Intérieur, aux côtés des autres départements concernés, dans le chantier prometteur de la création du « Registre Social Unique », pour permettre la mise en place de critères minutieux et objectifs de mérite établissant un système de ciblage efficace basé sur une vision claire des catégories concernées. L’objectif étant d’améliorer le ciblage et de consolider la coordination entre les programmes sociaux pour permettre la mise en œuvre de programmes de soutien social plus efficaces, transparents et équitables.

Cette rencontre a été aussi une étape pour prospecter les moyens à même de renforcer l’engagement de l’ensemble des composantes centrales et territoriales du ministère de l’Intérieur, dans cet important chantier de réforme de l’Administration, et de concrétiser les piliers d’une bonne gouvernance.

Dans l’objectif d’approfondir les conceptions et d’enrichir les structures de travail au sein du ministère de l’Intérieur pour accompagner les transformations et les défis actuels et futurs, ainsi que pour hisser la performance de l’ensemble des services du ministère à un niveau d’engagement actif dans l’effort national, le programme de cette rencontre s’est articulé autour de trois axes thématiques portant notamment sur la décentralisation, la régionalisation avancée, la promotion de l’accompagnement des investissements à la lumière de la nouvelle réforme des centres régionaux de l’investissement.

